Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Mitte Dezember gelang Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) eine Bodenbildung und damit der Start einer steilen Kaufwelle, die bis an den Widerstand bei 1.066 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dort habe das Edelmetall den Anstieg in einer mehrwöchigen, dreiecksförmigen Seitwärtsphase konsolidiert, die Mitte Februar nach oben aufgebrochen worden sei und zuletzt zu einer kleinen Rally bis 1.095 USD geführt habe. Knapp unter dem Widerstand bei 1.100 USD tendiere Platin aktuell seitwärts.



Die jüngsten Kaufsignale hätten Platin in eine aussichtsreiche Position gebracht. Unter der Hürde bei 1.100 USD würden die Bullen ihre Kräfte sammeln und könnten bei einem Ausbruch über die Hürde eine Kaufwelle bis 1.135 USD initiieren. Darüber wäre sogar schon der Weg bis 1.173 USD frei. Sollte Platin am nahen Widerstand abdrehen, könnte es ausgehend von der Oberseite des Dreiecks bei aktuell 1.050 USD zum nächsten Angriff auf 1.100 USD kommen. Darunter - und spätestens mit dem Bruch der 1.032-USD-Marke - hätte dagegen eine Korrektur begonnen. (23.02.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Platin



mehr >