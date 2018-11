Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Paris (www.aktiencheck.de) - Mitte August startete bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) eine signifikante Erholung, die über die Hürde bei 806 USD und eine mittelfristige Abwärtstrendlinie führte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Anschließend habe das Edelmetall den Widerstand bei 845 USD erreicht, von dem es im Oktober zunächst zurückgesetzt habe. Doch ausgehend vom Supportbereich um 806 USD, habe sich in den letzten Tagen eine Aufwärtswelle Bahn gebrochen, die Platin über die 845 USD-Marke und an den Widerstand bei 868 USD angetrieben habe. Dort habe in dieser Woche eine leichte Korrektur begonnen.



Oberhalb von 845 USD sei der kurzfristige Aufwärtstrend bei Platin weiter intakt und jederzeit mit einem nachhaltigen Ausbruch über 868 USD zu rechnen. Damit könnte sich der Anstieg bis 885 USD und darüber bereits bis 900 USD ausdehnen. Oberhalb von 900 USD liege das nächste Ziel bei 929 USD. Abgaben unter 845 USD würden die Erholung dagegen unterbrechen und für einen Abverkauf bis 806 USD sorgen. An dieser Stelle könnte es zu einer weiteren Aufwärtsbewegung kommen, deren Potenzial jedoch begrenzt wäre. Unterhalb von 806 USD wären dagegen wieder die Bären am Zug und könnten den Platinkurs bis 775 USD drücken. (09.11.2018/ac/a/m)