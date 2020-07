Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Nach dem Ausbruch aus einer langwierigen Korrekturphase zog der Platinpreis in den letzten Wochen deutlich an und überwand das bisherige Erholungshoch bei 861 USD in der letzten Woche, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickMit der jüngsten Aufwärtsdynamik und einer Reihe von Kaufsignalen im Rücken könnte Platin jetzt auch über 947 USD ausbrechen. Ein Anstieg bis 985 USD wäre die Folge, der sich nach einer kurzen Korrektur bis 1.013 USD und ggf. bis 1.052 USD ausdehnen könne. Gelinge der Ausbruch nicht sofort, wäre eine Korrektur bis 908 USD wahrscheinlich. Doch auch ein Rücksetzer bis 883 USD würde die Ausbruchschancen über 947 USD nicht verringern. Erst darunter wäre ein Einbruch bis 861 und 847 USD zu erwarten. (29.07.2020/ac/a/m)