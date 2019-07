In China werde die Anzahl von schweren Nutzfahrzeugen mit Platinmetall-Katalysatoren aufgrund des Regierungsplans "Blue Sky Protection", gemäß dem die ersten China-VI-Gesetze verabschiedet worden seien, deutlich steigen. Ab Juli 2019 müssten alle in einigen chinesischen Städten und Provinzen verkauften Lkw mit modernen Systemen zur Abgasnachbehandlung ausgestattet sein. Auch die Nutzung von Platin für brennstoffzellenbetriebene Elektrofahrzeuge werde aller Erwartung nach zunehmen, während die chinesische Regierung ihr Programm zur Förderung von Elektrofahrzeugen umsetze.



In Indien, dem weltweit zweitgrößten Markt für leichte Diesel-Nutzfahrzeuge, würden vorhandene Systeme zur Abgasnachbehandlung aufgrund der Emissionsvorschriften für leichte Fahrzeuge keine bzw. nur eine geringe Platinmenge aufweisen. Dies dürfte sich allerdings ändern, da der Markt ab April 2020 von der Norm BSIV (gleichwertig mit Euro IV) zu BSVI (gleichwertig mit Euro VI) übergehen werde. Infolgedessen sollte die Nachfrage nach Platin wegen der höheren Anzahl von Katalysatoreinbauten steigen.



Die für europäische Dieselfahrzeuge benötigten Platinmengen würden 2019 voraussichtlich weiter sinken. Da europäische Automobilhersteller danach streben würden, die Vorschriften der Norm Euro6d-TEMP zu erfüllen, werde statt platinhaltigen NOX-Speicherkatalysatoren verstärkt eine auf Nicht-Platinmetallen basierende selektive katalytische Reduktion für die Umwandlung von Stickoxiden eingesetzt. Die Experten von WisdomTree Europe würden erwarten, dass der Verbrauch von Platin in China und Indien den Rückgang der Platinnutzung in der europäischen Automobilindustrie jedoch mehr als wettmachen werde.



Die Nachfrage für Schmuck, auf die bei Platin fast 30% entfallen würden, werde in China - ihrem wichtigsten Markt - voraussichtlich niedrig bleiben. In Indien werde die Nutzung von Platin für Schmuck hingegen steigen, selbst wenn der Ausgangspunkt niedrig sei. Auch von Industrieanwendungen (auf die 18% des Platinverbrauchs entfallen würden) werde eine starke Nachfrage erwartet. Zurückzuführen sei dies auf strukturelle Faktoren, da Glas-, Rohöl- und Chemieunternehmen ihre Kapazitäten aufstocken würden, um der Nachfrage nach Produkten wie Glasfasern, Kunststoffen und Silikonen gerecht zu werden. Was Investitionen betreffe, habe die Nachfrage nach Exchange Traded Funds (ETFs) für Platin seit Anfang 2019 deutlich an Dynamik gewonnen. Die Experten von WisdomTree Europe würden davon ausgehen, dass diese Nachfrage bis Ende 2019 anhalten werde. Im Gegensatz dazu hätten Palladium-ETFs erhebliche Abflüsse hinnehmen müssen. Seit dem Beginn des zweiten Quartals hätten ETF-Anleger 85.000 Unzen Palladium verkauft. Seit Beginn des Jahres seien es 100.000 Unzen gewesen.



Laut Johnson Matthey, weltweit größter Raffineur von Platin und Palladium, werde der Platinmarkt voraussichtlich ein geringes Angebotsdefizit von 127.000 Unzen aufweisen, nachdem in den vergangenen zwei Jahren ein Überschuss vorhanden gewesen sei. Südafrika sei für die Produktion von fast 80% der Platinmetalle weltweit verantwortlich. Die Platinhersteller in Südafrika würden sich auf Lohntarifvertragsverhandlungen mit den Gewerkschaften während des Sommers vorbereiten. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit würden zeigen, dass die Gewerkschaft Association of Mineworkers and Construction Union (AMCU) zu Beginn der Verhandlungen der dreijährigen Lohntarife hohe Forderungen stelle. Dies erhöhe das Risiko für einen Streik, der das Angebot am globalen Platinmarkt reduzieren könnte. Bisher habe die AMCU bereits gefordert, dass Arbeiter von den höheren Preisen der Platinmetalle profitieren sollten. Die Experten würden nicht davon ausgehen, dass die Verhandlungen zu umfassenden Streiks führen würden, aber angesichts der harten Verhandlungen würden sie das Risiko für kurzfristige Streikmaßnahmen nicht ausschließen.



Nachdem sich Platin in den letzten drei Jahren im Vergleich zu Palladium relativ schlecht entwickelt habe, erwarte man nun, dass die Platinpreise von strengeren Vorschriften für die Automobilindustrie, einer höheren Investitionsnachfrage und einer stabilen Nachfrage vom Industriesektor profitieren würden. In Bezug auf den Palladiummarkt werde zwar davon ausgegangen, dass er im siebten Jahr in Folge ein Angebotsdefizit aufweisen werde, aber nach Erachten der Experten von WisdomTree Europe seien die Palladiumpreise bereits sehr hoch und es gebe weiter Spielraum für eine Preiskorrektur. Der Platinmarkt werde in diesem Jahr nach zwei Jahren in Folge mit einem Überschussangebot voraussichtlich ein Angebotsdefizit aufweisen. Angesichts des optimistischeren Ausblicks für die Nachfrage würden die Experten von WisdomTree Europe deshalb erwarten, dass sich die Platinpreise in diesem Jahr erholen würden. (09.07.2019/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Palladium entwickelte sich in den letzten drei Jahren (vom 6. Juni 2016 bis zum 6. Juni 2019) stark und legte um 140% zu, die Performance seines Schwesternmetalls Platin stagnierte hingegen im gleichen Zeitraum, so Aneeka Gupta, Associate Director - Research, von WisdomTree.Die Platinpreise seien vor allem wegen des von Volkswagen 2016 ausgelösten Dieselskandals um nur 35% gestiegen. Die beiden Edelmetalle würden sich für gewöhnlich sehr ähnlich entwickeln, weil ein Großteil ihrer Nutzung (ungefähr 40% bei Platin und 75% bei Palladium) auf die Automobilindustrie entfalle. Dennoch habe es bei ihrer Performance in jüngster Zeit deutliche Unterschiede gegeben. Nach einem Allzeithoch von 1.599,6 USD pro Feinunze am 20. März dieses Jahres habe der Anstieg des Palladiumpreises allmählich nachgelassen. Unseres Erachtens war die aktuelle Korrektur schon lange überfällig und ist noch lange nicht vorbei, da nach wie vor mehr Abwärtspotenzial besteht, so die Experten von WisdomTree Europe. Die Platinpreise würden sich jedoch schön langsam erholen und die Fundamentaldaten würden auf weiteres Aufwärtspotenzial im Jahr 2019 hindeuten. Das Palladium-Platin-Verhältnis habe am 18. März mit 1,888 ein Rekordhoch erreicht. Seither sei das Verhältnis gesunken, weil sich die Platinpreise erholen und die Palladiumpreise sinken würden.Die globale Automobilindustrie habe nach dem Rekordwachstum 2018 einen Rückgang verzeichnet. Laut dem Verband chinesischer Automobilhersteller seien die Autoverkäufe in China seit Beginn des Jahres 2019 im Vergleich zum Vorjahr um fast 15% zurückgegangen. Nach Angaben des Dachverbands der Europäischen Automobilhersteller (ACEA) sei die Nachfrage nach Neuwagen in der Europäischen Union um 2,6% gesunken. Von Januar bis April 2019 seien insgesamt 5,3 Millionen Neuwagen registriert worden. In den USA seien die Verkaufszahlen von Neuwagen von Januar bis April um 3% zurückgegangen, hätten aber im Mai 2019 einen unerwarteten Anstieg verzeichnet.