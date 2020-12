Börsenplätze Piraeus Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Piraeus Bank-Aktie:

1,23 EUR +4,68% (14.12.2020, 14:38)



Athens Stock Exchange-Aktienkurs Piraeus Bank-Aktie:

1,282 EUR +5,08% (14.12.2020, 14:27)



ISIN Piraeus Bank-Aktie:

GRS014003024



WKN Piraeus Bank-Aktie:

A2DVJE



Ticker-Symbol Piraeus Bank-Aktie:

BKP6



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Piraeus Bank-Aktie:

BPIRF



Kurzprofil Piraeus Bank:



Piraeus Bank (ISIN: GRS014003024, WKN: A2DVJE, Ticker-Symbol: BKP6, Nasdaq OTC-Symbol: BPIRF) ist eines der größeren Kreditinstitute Griechenlands. Das Unternehmen mit Sitz in Athen ist als Universalbank tätig und unterhält bedeutende Tochtergesellschaften in Südosteuropa, unterhält aber auch kleinere Aktivitäten in anderen Branchen wie dem Leasinggeschäft. (14.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Piraeus Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Piraeus Bank (ISIN: GRS014003024, WKN: A2DVJE, Ticker-Symbol: BKP6, Nasdaq OTC-Symbol: BPIRF) unter die Lupe.In vielen europäischen Ländern hätten sich die Geldhäuser von der Finanzkrise 2008 mehr oder weniger erholt. Anders sehe es in einzelnen Ländern in der Peripherie aus. Besonders im Fokus stehe Griechenland. Es habe Schuldenschnitte und eine Rekapitalisierung der Großbanken gegeben. Doch Corona setze den Banken mächtig zu. Der Börse sei das egal, die Aktien seien in den letzten Wochen durch die Decke gegangen.Die Piraeus Bank drehe heute am Markt mit über sieben Prozent wieder voll auf. Bankaktien würden insgesamt von der Hoffnung profitieren, dass es doch noch zu einem Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU komme. Zwar seien die Chancen eher gering, aber davon würden sich die Investoren nicht beeindrucken lassen. Die Piraeus Bank-Aktie habe in einem Monat fast sechzig Prozent zugelegt. Könne das so weitergehen?Die griechischen Bankaktien seien spätestens seit der Finanzkrise eine Spielwiese für Zocker. Inwiefern die Aussichten auf eine starke Erholung in Griechenland im kommenden Jahr gerechtfertigt seien, werde sich zeigen. Fakt sei aber, dass die größten Institute des Landes vollgepumpt seien mit faulen Krediten. Die neuesten Zahlen der europäischen Bankenaufsicht EBA würden ein düsteres Bild zeichnen. Untersucht worden sei vor allem die Kapitalausstattung der größten Banken und die ausfallgefährdeten Kredite in ihren Bilanzen.Anleger setzen bei der Piraeus Bank-Aktie auf eine starke Erholung in Griechenland im kommenden Jahr, so der Experte Fabian Strebin. Das hänge vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie ab und vor allem davon, wann die notleidenden Kredite in größerem Stil ausfallen würden. Wahrscheinlich werde es ein Bad-Bank-Lösung geben, sodass Portfolios ausgelagert werden könnten.Insgesamt bleibt die Piraeus Bank-Aktie aber ein heißes Eisen, das sich allenfalls für Trader eignet, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link