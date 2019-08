Zudem schlummere das Risiko weniger in der Umsatzentwicklung, sondern in der Gewinnentwicklung. Die Vergangenheit habe gezeigt, wie sehr die Anleger verpasste Gewinnerwartungen abstrafen würden. Bedenklich, denn bei jungen Internet-Plattformen könne es schnell passieren, dass die Kosten zur Nutzerakquise rasant steigen und den Weg zur Gewinnschwelle verlängern würden.



"Der Aktionär" meint: Es gibt andere Wachstumsaktien, die gegen weniger Konkurrenz ankämpfen müssen. Nach dem Kurssprung einzusteigen, wird nicht empfohlen, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 02.08.2019)



Pinterest (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE Ticker-Symbol: PINS) ist ein sozialer Internetdienst im Bereich Foto-Hosting. Über die Plattform (online oder App) können Benutzer Bilder hochladen, diese in Kategorien und bestimmte Themen einteilen und mit anderen Benutzern teilen. Weltweit nutzen über 250 Millionen Menschen monatlich Pinterest, um in über 175 Milliarden Inhalten aus diversen Themengebieten wie Kochen, Reisen, Hochzeit, Feste, Mode, Inneneinrichtung, Garten, Sport zu suchen. (02.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pinterest-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Pinterest-Aktie (ISIN: US72352L1061, WKN: A2PGMG, Ticker-Symbol: 2U9, NYSE Ticker-Symbol: PINS) unter die Lupe.Die ersten Quartalszahlen kurz nach dem IPO von Pinterest seien eine Riesenenttäuschung gewesen. Jetzt habe die Foto-Plattform die Zahlen fürs zweite Quartal geliefert und auf ganzer Linie überzeugt. Die Aktie sei im nachbörslichen Handel zeitweise um mehr als 15 Prozent hochgesprungen.Die Pinterest-Zahlen zum ersten Quartal hätten noch einen umgekehrten Effekt auf den Kurs gehabt: Anleger hätten die Aktie um rund 15 Prozent absacken lassen, nachdem der Verlust höher als erwartet ausgefallen sei. Dieses Quartal sei es dem Börsenneuling jedoch gelungen, die Verlusterwartungen zu unterbieten.Pinterest habe den Umsatz im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 62 Prozent auf gut 261 Millionen Dollar gesteigert. Analysten hätten mit 236 Millionen Dollar gerechnet.Auch das bereinigte EBITDA sei mit 26 Millionen Dollar niedriger ausgefallen, als Analysten mit 39 Millionen Dollar erwartet hätten.Die Zahl monatlich aktiver Nutzer habe Pinterest binnen drei Monaten von 291 auf 300 Millionen gesteigert. Besonders hervorzuheben sei hier das schnelle Wachstum der internationalen Nutzer um 38 Prozent auf 215 Millionen.Die guten Zahlen nehme die Geschäftsführung zum Anlass und hebe die Prognose von 2019 sogar über die Schätzungen der Analysten hinaus an. In einem kurzen Ausblick nenne Finanzchef Todd Morgenfeld die breite, steigende und diversifizierte Kundenbasis aus kleinen und großen Firmen der Auto- bis hin zur Entertainment-Industrie als entscheidenden Grund für den zuversichtlichen Umsatzausblick. Insbesondere für die starke Gruppe der kleineren Firmenkunden wolle Pinterest zudem neue Werkzeuge schaffen, um das Schalten von Werbung auf der Plattform zu vereinfachen.Der Börsenneuling verfüge über einen entscheidenden Vorteil: Im Gegensatz zu Facebook, Google und Co stehe Pinterest nicht aufgrund datenschutz- oder kartellrechtlicher Fragen im Fokus der Regulierungsbehörden. Das senke das Risiko. Doch die Konkurrenz bleibe enorm.