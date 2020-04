Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Ping An Healthcare and Technology Company (ISIN: KYG711391022, WKN: A2JKHM, Ticker-Symbol: 1XZ) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in der Bereitstellung von Gesundheitsdienstleistungen und -produkten tätig ist. Das Unternehmen erbringt hauptsächlich medizinische und Wellness-Dienstleistungen, wie Hausarztleistungen, Dienstleistungen im Bereich der Verbrauchergesundheit, Dienstleistungen im Gesundheitszentrum sowie Dienstleistungen im Bereich Gesundheitsmanagement und Wellness-Interaktion. Die Gesellschaft betreibt ihre Geschäfte hauptsächlich auf dem Inlandsmarkt. (02.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ping An Healthcare and Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ping An Healthcare and Technology Company (ISIN: KYG711391022, WKN: A2JKHM, Ticker-Symbol: 1XZ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ja, es gebe sie: zukunftsträchtige Aktien, die von der Corona-Krise profitieren würden, aber auch davon unabhängig Top-Aussichten hätten. Die Aktie von Ping An Healthcare and Technology, auch bekannt als Ping An Good Doctor, zähle dazu. Jetzt werde es wieder besonders spannend bei der E-Health-Perle aus China.Ping An Healthcare sei ein Tochterunternehmen des Versicherungsriesen Ping An. Good Doctor sei eine Gesundheitsplattform, die praktisch den gesamten Bereich von Vorsorge über Versicherungen bis zu Terminvereinbarungen mit Ärzten und Medikamentenversand abdecke. In den ersten Tagen der Corona-Krise in China habe sich die Nachfrage nach der App verzehnfacht.Diese Situation sei noch gar nicht abzusehen gewesen, als "Der Aktionär" die Aktie am 8. Januar bei einem Kurs von 6,60 Euro empfohlen habe. Klar sei jedoch gewesen: Der Markt für Online-Gesundheitsanwendungen entwickle sich in China besonders dynamisch. Und Ping An Healthcare habe das größte Angebot seiner Art in diesem Megatrendbereich.Die App existiere erst seit fünf Jahren. Von 65 Millionen monatlich aktiven Nutzern seien zuletzt nur drei Millionen zahlende Abonnenten gewesen. Das Unternehmen wolle in Asien expandieren und eine englische Version seiner App anbieten. In den nächsten ein, zwei Jahren könnte Ping an Healthcare den Sprung in die Gewinnzone schaffen.An neuen Ideen mangele es nicht. Beispielsweise biete Ping An Healthcare inzwischen ein Programm an, das im Fall einer Epidemie die Kontrollanrufe durch menschliches Personal ersetzen könne. Bürger würden automatisch befragt, die Auswertung erfolge ebenfalls automatisiert. In der besonders vom Coronavirus betroffenen Region Wuhan seien seit dem 18. Februar auf diese Art 580.000 Tests durchgeführt und 1.600 Verdachtsfälle identifiziert worden.Die Aktie liege seit Empfehlung rund 40% im Plus. "Der Aktionär" hat das Ziel für Ping An Healthcare von ursprünglich 10,00 auf 14,00 Euro angehoben, so Lars Friedrich. (Analyse vom 02.04.2020)