Börsenplätze Philips-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Philips-Aktie:

48,56 EUR -3,38% (26.04.2021, 14:16)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Philips-Aktie:

50,36 EUR +0,18% (23.04.2021)



ISIN Philips-Aktie:

NL0000009538



WKN Philips-Aktie:

940602



Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHI1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHIA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Philips-Aktie:

PHGFF



Kurzprofil Philips N.V.:



Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) mit Hauptsitz in den Niederlanden, ist ein Unternehmen, das auf Gesundheit und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Im Fokus steht die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen Healthcare, Consumer Lifestyle und Lighting. Philips beschäftigt etwa 116.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und erzielte in 2012 einen Umsatz von 24,8 Milliarden Euro. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin, Gesundheitsversorgung für zuhause sowie energieeffizienten Lichtlösungen. Außerdem ist Philips einer der führenden Anbieter im Bereich Mundhygiene sowie bei Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer. (26.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Philips-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektronikkonzerns Philips N.V. (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, EN Amsterdam: PHIA, Nasdaq OTC-Symbol: PHGFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der niederländische Medizintechnikkonzern Philips sei mit deutlichen Zuwächsen ins Jahr gestartet. Der Konkurrent von Siemens Healthineers habe daher seine Umsatzprognose für das laufende Jahr erhöht. Einen Wermutstropfen habe eine millionenschwere Rückstellung wegen Qualitätsproblemen gebildet, die auf das Ergebnis gedrückt habe. Die Aktie büße am Montag in Amsterdam derzeit mehr als drei Prozent ein.Der Umsatz sei in den ersten drei Monaten des Jahres um knapp vier Prozent auf 3,8 Milliarden Euro gestiegen, wie das Unternehmen in Amsterdam mitgeteilt habe. Auf vergleichbarer Basis habe das Wachstum neun Prozent betragen. Das Diagnostik-Geschäft, das fast die Hälfte zum Gesamtumsatz beitrage, habe dabei auf vergleichbarer Basis ebenfalls um neun Prozent zugelegt und einen elf Prozent höheren Auftragseingang als im Vorjahreszeitraum verzeichnet.Für 2021 rechne Konzernchef Frans van Houten jetzt mit einem Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Bisher habe er ein Plus im niedrigen einstelligen Prozentbereich angepeilt. Das operative Ergebnis (EBITA) habe sich im ersten Quartal deutlich um 74 Prozent auf 362 Millionen Euro verbessert und sei damit stärker ausgefallen als von Analysten im Schnitt erwartet. Dabei habe das Unternehmen von der Senkung seiner Kosten profitiert.Die vor dem Verkauf stehende Hausgerätesparte ist in den operativen Zahlen nicht mehr enthalten. Philips hatte Ende März mitgeteilt, den Geschäftsbereich für eine Milliardensumme an einen Investmentfonds aus China zu verkaufen."Der Aktionär" bleibe für die Aktie von Philips trotz der heutigen Kursdelle optimistisch. Der Favorit im Sektor bleibe aber die Aktie von Siemens Healthineers. "Der Aktionär" erwarte sich vom deutschen Medizintechnik-Spezialisten noch einiges.Anleger lassen hier ihre Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.04.2021)Mit Material von dpa-AFX