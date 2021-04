Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Konsolidierung seit dem Verlaufshoch von August 2020 bei 165 Punkten trägt beim Philadelphia Gold/Silver Index den Charakter eines gesunden Kräftesammelns, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Wie beim Goldpreis bzw. einer Vielzahl von Einzelminentiteln vollziehe sich auch hier die Konsolidierung in Form einer trendbestätigenden Flagge. Mit einem entscheidenden Unterschied: Im Vergleich zum Goldpreis verlaufe das Konsolidierungsmuster beim Goldminenbarometer deutlich flacher, d. h. der Philadelphia Gold/Silver Index habe in der Korrektur weniger Terrain preisgeben müssen. Neben diesem konstruktiven Umstand würden sich die Goldminentitel anschicken, das Sprungbrett aus einem Fibonacci-Cluster bei 133/135 Punkten zu nutzen, um die o. g. Flagge positiv aufzulösen. Als Signalgeber diene dabei ein Sprung über den seit August bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 151 Punkten). Im Erfolgsfall sollte das eingangs erwähnte Hoch bei 165 Punkten nur eine Durchgangsstation auf dem Weg zum Ausschöpfen des Kursziels der langjährigen Bodenbildung von gut 190 Punkten darstellen. Das positive Chartbild werde durch den Ratio-Chart abgerundet: Dank des Vorliegens der "2 T’s" - Trendbruch plus Trendwende - sollte eine lange Phase der Underperformance der Minentitel im Vergleich zum Goldpreis zu Ende gegangen sein. (22.04.2021/ac/a/m)

