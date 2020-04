Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Februar und März musste auch der Philadelphia Gold-/Silver Index empfindliche Kursverluste hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Letztlich sei es dabei aber lediglich zu einem Rücksetzer an den alten Abwärtstrend seit 2011 (akt. bei 69 Punkten) gekommen. Längerfristig biete sich den Goldminentiteln weiterhin die Möglichkeit der Ausprägung einer multiplen, unteren Umkehrformation. So würden die Tiefs bei 80/38/61/63 Punkten möglicherweise eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation definieren. In diesem Zusammenhang stelle das Branchenbarometer derzeit die entscheidenden Widerstände zur Disposition, denn die Hochs von 2013, 2016 und 2020 bei 115 Punkten würden die Nackenlinie der langfristigen Bodenbildung markieren. Mit anderen Worten: Werde dieser "Deckel" gelüftet, entstehe ein großes Investmentkaufsignal. Aus der Höhe der unteren Umkehrformation ergebe sich dann ein rechnerisches Anschlusspotenzial bis rund 190 Punkte. Ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Kurspotenzials würden die alten Tiefpunkte bei 141/145 Punkten definieren. Den diskutierten Ausbruch nehme möglicherweise das Index-Schwergewicht Barrick Gold (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) vorweg. Hier sei die entsprechende Bodenbildung bereits abgeschlossen. (24.04.2020/ac/a/m)



