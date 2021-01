Eine Führungsrolle unter den Impfstoffentwicklern hätten sich das deutsche Unternehmen BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) mit seinem US-Partner Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE), das amerikanische Biotech-Unternehmen Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) und der britische AstraZeneca-Konzern (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) (in Kooperation mit der Universität Oxford) erobert. Noch übersteige aber die Nachfrage nach Impfstoff-Dosen die derzeitige Verfügbarkeit bei Weitem, so dass bei der Impfung nach bestimmten Kriterien priorisiert werden müsse. Für die Unternehmen scheinen dies paradiesische Zustände zu sein, so die Analysten der Nord LB.



Allerdings sei auch ein erheblicher Aufwand für Forschung/Entwicklung und für die Schaffung der notwendigen Produktionskapazitäten sowie zur Bewältigung logistischer Herausforderungen zu schultern. Zudem sei damit zu rechnen, dass im Jahresverlauf weitere Impfstoffkandidaten die Marktzulassung erhalten würden und sich die Angebots-/Nachfragesituation damit entspanne. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO befänden sich aktuell rund 40 Impfstoffkandidaten in der klinischen Entwicklung.



Zudem hätten sich die großen Pharmakonzerne verpflichtet, den von ihnen entwickelten Impfstoff zum Selbstkostenpreis zu vermarkten. Damit solle eine möglichst hohe weltweite Verfügbarkeit gewährleistet werden, die zur Schaffung der sogenannten Herdenimmunität und damit zur Überwindung der Pandemie erforderlich sei. Herdenimmunität, d.h. auch der Schutz ungeimpfter Personen, setze nach Berechnungen der WHO bei einer Immunisierungsrate von 80% der geimpften Menschen eine Durchimpfungsrate von über 60% der Bevölkerung voraus. Dies stelle hohe Anforderungen an die Wirksamkeit der Vakzine und die Impfbereitschaft der Bevölkerung bei entsprechender Verfügbarkeit von Impfdosen. Um dies sicherzustellen, hätten zahlreiche Staaten die Impfstoffforschung mit hohen Summen gefördert und sich vertraglich die Lieferung einer Vielzahl von Impfstoff-Dosen gesichert, zu einem Zeitpunkt, zu dem in vielen Fällen noch nicht festgestanden habe, ob es der Impfstoff bis zur Zulassung schaffe.



Den Pharmaunternehmen komme auf dem langen und schwierigen Weg zur Überwindung der Corona-Pandemie eine Schlüsselrolle zu. Erfolge bei der Bekämpfung des Virus dürften sich positiv auf die Reputation der Branche auswirken, die Auswirkungen auf die Gewinne der Arzneimittel- und Impfstoffhersteller scheinen den Analysten der Nord LB dagegen begrenzt. Dennoch sollte das Marktsentiment dadurch positiv beeinflusst werden. Die in der ersten Jahreshälfte 2020 zu beobachtenden Corona-bedingten Nachfrageverzerrungen hätten sich mittlerweile gelegt. Mit Blick auf die Bewertungen würden die Analysten noch Kurspotenzial für einige Pharmaunternehmen sehen. Die Branche insgesamt würden sie daher weiter mit "positiv" einstufen. (06.01.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Bei der Überwindung der Corona-Pandemie gilt die Pharmabranche als großer Hoffnungsträger, so die Analysten der Nord LB.Im Verlauf des Jahres 2020 hätten aber auch die Hersteller von Arzneimitteln die Folgen der Pandemie zu spüren bekommen. Sei im ersten Quartal 2020 der Geschäftserfolg noch durch Vorkäufe von Medikamenten durch Apotheken und Patienten nach oben verzerrt worden, so sei es im zweiten Quartal zu der erwartbaren Gegenbewegung gekommen. Hinzu gekommen sei, dass viele Patienten aus Furcht vor einer möglichen Ansteckung ihre Besuche von Ärzten oder Krankenhäusern eingeschränkt hätten, was den Medikamentenabsatz im zweiten Quartal ebenfalls gedrückt habe. Schließlich habe sich Corona-bedingt die Rekrutierung von Probanden für klinische Tests schwieriger als zuvor erwiesen, jedoch hätten alle wichtigen Entwicklungsprojekte weitgehend störungsfrei fortgeführt werden können. In der zweiten Jahreshälfte sei eine Normalisierung beim Medikamentenabsatz zu beobachten gewesen.