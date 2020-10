Tradegate-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

31,60 EUR -1,86% (27.10.2020, 15:28)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

37,375 USD -1,44% (27.10.2020, 15:15)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol NYSE Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in New York. Als führendes forschendes Pharmaunternehmen steht Pfizer seit über 160 Jahren für die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln. Im Ranking der 20 Unternehmen mit den weltweit höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) stand im Jahr 2011 Pfizer an vierter Stelle.



Pfizer konzentriert sich mit seinen weltweit rund 90.000 Mitarbeitern auf Erforschung, Entwicklung und Vertrieb von innovativen Medikamenten. Die Aktivitäten des Konzerns unterteilen sich in: Rezeptpflichtige Medikamente und Rezeptfreie Produkte. Der Geschäftsbereich Tiergesundheit agiert seit Februar 2013 als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Zoetis. Pfizer wurde 2012 von Novartis als weltgrößtes Pharmaunternehmen abgelöst. (27.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmagiganten Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) unter die Lupe.Der US-Konzern kämpfe weiter mit den Auswirkungen der Corona-Krise. Umsatz und Ergebnis seien im dritten Quartal gesunken, wie Pfizer am Dienstag mitgeteilt habe. Das Unternehmen habe eine sinkende Nachfrage nach seinen Produkten verzeichnet. Ebenfalls negativ hätten sich Währungseffekte ausgewirkt. Pfizer habe die Prognose für das laufende Jahr konkretisiert und dabei die Spannen für Umsatz und Ergebnis verengt. Nicht enthalten seien mögliche Beiträge aus einem Corona-Impfstoff. Derzeit arbeite der US-Konzern zusammen mit dem Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech an einem solchen Impfstoff. Dieser befinde sich bereits in der finalen Phase der Erprobung. Positive Nachbrichten zum Corona-Impfstoffkandidaten könnten der Pfizer-Aktie wieder Auftrieb verleihen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.10.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Pfizer-Aktie: