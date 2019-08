Xetra-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

32,60 EUR -2,40% (06.08.2019, 17:29)



NYSE-Aktienkurs Pfizer-Aktie:

36,64 USD -0,87% (06.08.2019, 17:31)



ISIN Pfizer-Aktie:

US7170811035



WKN Pfizer-Aktie:

852009



Ticker-Symbol NYSE Pfizer-Aktie:

PFE



Kurzprofil Pfizer Inc.:



Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) ist ein weltweit vertretener US-Pharmakonzern mit Hauptsitz in New York. Als führendes forschendes Pharmaunternehmen steht Pfizer seit über 160 Jahren für die erfolgreiche Erforschung und Entwicklung von innovativen Arzneimitteln. Im Ranking der 20 Unternehmen mit den weltweit höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) stand im Jahr 2011 Pfizer an vierter Stelle.



Pfizer konzentriert sich mit seinen weltweit rund 90.000 Mitarbeitern auf Erforschung, Entwicklung und Vertrieb von innovativen Medikamenten. Die Aktivitäten des Konzerns unterteilen sich in: Rezeptpflichtige Medikamente und Rezeptfreie Produkte. Der Geschäftsbereich Tiergesundheit agiert seit Februar 2013 als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Zoetis. Pfizer wurde 2012 von Novartis als weltgrößtes Pharmaunternehmen abgelöst. (06.08.2019/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfizer-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des US-Pharmagiganten Pfizer Inc. (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) von 45 auf 41 USD.Die Q2-Zahlen seien im Rahmen seiner Erwartungen und des Marktkonsens ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Geschäftsentwicklung sei von Währungseffekten belastet worden. Pfizer habe den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr im Hinblick auf die vollzogenen Übernahmen von Terrachon und Array sowei das gegründete Joint Venture mit GSK aktualisiert und damit gesenkt. Der Konzernumbau gehe aber weiter. Gottschalt habe seine Prognosen nach unten revidiert. Er erachte den Konzernumbau als sinnvoll, auch wenn er zunächst schmerzhaft sei.Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Pfizer-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 45 auf 41 USD reduziert. (Analyse vom 06.08.2019)Börsenplätze Pfizer-Aktie: