Börsenplätze Pfeiffer Vacuum-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

173,40 EUR +11,58% (16.04.2021, 09:25)



Tradegate-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

172,00 EUR +3,12% (16.04.2021, 09:41)



ISIN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

DE0006916604



WKN Pfeiffer Vacuum-Aktie:

691660



Ticker-Symbol Pfeiffer Vacuum-Aktie:

PFV



Kurzprofil Pfeiffer Vacuum Technology AG:



Pfeiffer Vacuum (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum ein weltweit aktives Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.300 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit. (16.04.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) unter die Lupe.Pfeiffer Vacuum habe im ersten Quartal dank einer höheren Nachfrage aus der Halbleiterbranche Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Der Vakuumpumpenhersteller habe dabei besser abgeschnitten als vom Kapitalmarkt erwartet und die Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Die Aktie dürfte sich von ihren Tiefstständen lösen und könnte nun wieder Kurs auf die 180-Euro-Marke nehmen.Der Umsatz sei vorläufigen Zahlen zufolge im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent auf 191,7 Millionen Euro gestiegen. Das operative Ergebnis (EBIT) habe sich um 76,4 Prozent auf 22,6 Millionen Euro verbessert, die entsprechende Marge von 8,4 auf 11,8 Prozent.Dank der robusten Entwicklung habe der Hersteller von Vakuumpumpensystemen und -komponenten seine Prognose für das laufende Jahr erhöht. Das Umsatzwachstum und die EBIT-Marge sollten sich 2021 gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessern und jeweils bei über zehn Prozent liegen. 2020 habe der Umsatz 618,7 Millionen Euro betragen, die EBIT-Marge habe bei 7,3 Prozent gelegen. Ende März habe Pfeiffer Vacuum lediglich ein Umsatzplus von mehr als fünf Prozent sowie eine höhere EBIT-Marge in Aussicht gestellt. Weitere Einzelheiten wolle das Unternehmen am 4. Mai veröffentlichen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link