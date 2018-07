Xetra-Aktienkurs Pfeiffer Vacuum-Aktie:

Kurzprofil Pfeiffer Vacuum AG:



Die Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen, umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 2.350 Mitarbeiter und hat über 20 Tochtergesellschaften. (24.07.2018/ac/a/t)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum-Aktienanalyse von Analyst Martin Comtesse von der Privatbank Berenberg:Martin Comtesse, Analyst der Privatbank Berenberg, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) auf.Das Aßlarer TecDAX-Unternehmen verfüge zwar über eine solide Marktposition und das mittelfristige Wachstumspotenzial, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die bereits faire Bewertung, der zunehmende Wettbewerb im Kerngeschäft und ein bevorstehendes Investitionsprogramm würden bei Pfeiffer Vacuum zur Vorsicht mahnen.Martin Comtesse, Analyst der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit dem Votum "hold" und einem Kursziel von 150 Euro in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 24.07.2018)