Die Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen, umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 2.350 Mitarbeiter und hat über 20 Tochtergesellschaften. (31.03.2017/ac/a/t)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Vakuumpumpen-Herstellers Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV, Nasdaq OTC-Symbol: PFFVF).Überraschend habe Busch am 29.03. ein neues, verbessertes Übernahmeangebot für Pfeiffer Vacuum veröffentlicht, nachdem Busch das ursprüngliche und von Pfeiffer abgelehnte Angebot in Höhe von 96,20 Euro je Pfeiffer-Aktie erst vor zwei Wochen zurückgezogen habe. Das neue freiwillige Übernahmeangebot an die Pfeiffer-Aktionäre betrage nun 110,00 Euro/Aktie und liege 14% über dem bisherigen Angebot bzw. 28% über dem volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs vor Ankündigung des ersten freiwilligen Übernahmeangebots am 24.01.2017. Jedoch liege der Angebotspreis erneut unter dem gegenwärtigen Aktienkurs.Das TecDAX-Unternehmen wolle das neuerliche Angebot nun prüfen. Friebel empfehle auch, das verbesserte Übernahmeangebot nicht anzunehmen, da sein fairer Wert für die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 120,57 Euro und damit deutlich über dem Angebot liege.Börsenplätze Pfeiffer Vacuum-Aktie: