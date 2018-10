Tradegate-Aktienkurs Peugeot-Aktie:

21,65 EUR +5,05% (29.10.2018, 11:06)



Euronext Paris-Aktienkurs Peugeot-Aktie:

21,32 EUR +3,65% (29.10.2018, 13:29)



ISIN Peugeot-Aktie:

FR0000121501



WKN Peugeot-Aktie:

852363



Ticker-Symbol Peugeot-Aktie:

PEU



Euronext - Paris Ticker-Symbol Peugeot-Aktie:

UG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Peugeot-Aktie:

PEUGF



Kurzprofil PSA Peugeot Citroën S.A.:



PSA Peugeot Citroën S.A. (ISIN: FR0000121501, WKN: 852363, Ticker-Symbol: PEU, EN Paris: UG, NASDAQ OTC-Symbol: PEUGF) ist ein französischer Autokonzern mit den Marken Peugeot und Citroën. Der Konzern gehört zu den größten Automobilhersteller in Europa. Zum PSA-Konzern gehören neben Peugeot und Citroën auch folgende Unternehmen: Faurecia (ein Zulieferer für Sitze, Cockpits, Abgassysteme und andere Komponenten), Banque PSA Finance (Finanzdienstleister mit den Zweigniederlassungen Peugeot Bank und Citroën Bank), Peugeot Motocycles, (Hersteller für Roller und Motorräder), Peugeot Citroën Moteurs (PCM) (Verkaufsunternehmen für Motoren) sowie Process Conception Ingénierie (PCI) (Unternehmen für die Konstruktion, Fertigung und Inbetriebnahme von Industrieanlagen). Der größte Aktionär von PSA Peugeot Citroën ist mit 25,4% die Familie Peugeot. (29.10.2018/ac/a/a)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Peugeot-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Autobauers PSA Peugeot Citroën S.A. (ISIN: FR0000121501, WKN: 852363, Ticker-Symbol: PEU, EN Paris: UG, NASDAQ OTC-Symbol: PEUGF) auf.Die Neunmonatszahlen des französischen Autobauers seien vom Markt recht positiv aufgenommen worden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Während die anderen europäischen Autokonzerne reihenweise Gewinnwarnungen veröffentlicht hätten, habe die Groupe PSA ihre bisherigen Ziele (wie auch der französische Konkurrent Renault) beibehalten. Während die Vergleichswerte durch die Konsolidierung von Opel Vauxhall verzerrt seien, belaste das suspendierte Iran-Geschäft den französischen Konzern überproportional. Im Gegensatz zum Vorbesitzer General Motors, der jahrelange Verluste mit Opel Vauxhall geschrieben habe, scheine PSA das übernommene Opel Vauxhall-Geschäft relativ schnell wieder flott zu bekommen.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Peugeot-Aktie mit einer Halteempfehlung sowie einem Kursziel von 20 Euro in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 29.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Peugeot-Aktie: