Tradegate-Aktienkurs PetroChina-Aktie:

0,484 EUR -1,22% (09.07.2019, 11:38)



Hong Kong-Aktienkurs PetroChina-Aktie:

4,20 HKD +/- 0,00% (09.07.2019)



ISIN PetroChina-Aktie:

CNE1000003W8



WKN PetroChina-Aktie:

A0M4YQ



Ticker-Symbol PetroChina-Aktie:

PC6



Hong Kong Ticker-Symbol PetroChina-Aktie:

0857.HK



Kurzprofil PetroChina Co. Ltd.:



PetroChina Co. Ltd. (ISIN: CNE1000003W8, WKN: A0M4YQ, Ticker-Symbol: PC6, Hong Kong-Symbol: 0857.HK) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in der Produktion und im Vertrieb von Öl und Gas tätig ist. Die Gesellschaft operiert hauptsächlich in vier Geschäftsbereichen. Das Segment Exploration und Produktion beschäftigt sich hauptsächlich mit der Exploration, Erschließung, Produktion und dem Verkauf von Erdöl und Erdgas. Das Segment Refining and Chemical Products ist hauptsächlich in der Raffination von Rohöl und Mineralölprodukten sowie in der Produktion und im Vertrieb von petrochemischen Grundprodukten, petrochemischen Produkten und anderen chemischen Produkten tätig. Das Segment Sales ist hauptsächlich mit dem Verkauf von raffinierten Mineralölprodukten befasst. Das Segment Erdgas und Pipelines ist im Transport und Verkauf von Erdgas, Erdöl und Raffinerieprodukten tätig. (09.07.2019/ac/a/a)



Tokio (www.aktiencheck.de) - PetroChina-Aktienanalyse des Analysten Dennis Ip von Daiwa Capital Markets:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Dennis Ip von Daiwa Capital Markets in Bezug auf die Aktien von PetroChina Co. Ltd. (ISIN: CNE1000003W8, WKN: A0M4YQ, Ticker-Symbol: PC6, Hong Kong-Symbol: 0857.HK) im Rahmen einer Ersteinschätzung die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Das E&P-Geschäft von PetroChina Co. Ltd. werde wahrscheinlich die Produktionserholung anführen. Die Restrukturierung der Pipeline-Assets würde einen langfristigen Schatten vom Aktienkurs entfernen. Steigende Gaspreise würden die Verluste im Importgeschäft verringern.Die Analysten von Daiwa Capital Markets schätzen den Wert der Pipelines auf 45 bis 55 Mrd. USD. Eine Abspaltung würde aber den Verlust der operativen Kontrolle über das lukrative Pipeline-Segment bedeuten. Gleichwohl dürfte es kurzfristig einen Schub für den Titel geben. Analyst Dennis Ip veranschlagt ein Kursziel für die PetroChina-Aktie von 4,80 HKD.In ihrer PetroChina-Aktienanalyse nehmen die Analysten von Daiwa Capital Markets die Coverage des Titels mit einem "outperform"-Rating auf.Börsenplätze PetroChina-Aktie:Düsseldorf-Aktienkurs PetroChina-Aktie:0,48 EUR +0,42% (09.07.2019, 13:16)