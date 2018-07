Berlin-Aktienkurs PetroChina-Aktie:

Kurzprofil PetroChina Co. Ltd.:



PetroChina Co. Ltd. (ISIN: CNE1000003W8, WKN: A0M4YQ, Ticker-Symbol: PC6, Hong Kong-Symbol: 0857.HK) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in der Produktion und im Vertrieb von Öl und Gas tätig ist. Die Gesellschaft operiert hauptsächlich in vier Geschäftsbereichen. Das Segment Exploration und Produktion beschäftigt sich hauptsächlich mit der Exploration, Erschließung, Produktion und dem Verkauf von Erdöl und Erdgas. Das Segment Refining and Chemical Products ist hauptsächlich in der Raffination von Rohöl und Mineralölprodukten sowie in der Produktion und im Vertrieb von petrochemischen Grundprodukten, petrochemischen Produkten und anderen chemischen Produkten tätig. Das Segment Sales ist hauptsächlich mit dem Verkauf von raffinierten Mineralölprodukten befasst. Das Segment Erdgas und Pipelines ist im Transport und Verkauf von Erdgas, Erdöl und Raffinerieprodukten tätig. (24.07.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - PetroChina-Aktienanalyse des Analysten Horace Tse von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Horace Tse, Analyst bei der Credit Suisse, seine neutrale Haltung in Bezug auf die Aktien von PetroChina Co. Ltd. (ISIN: CNE1000003W8, WKN: A0M4YQ, Ticker-Symbol: PC6, Hong Kong-Symbol: 0857.HK).Die Analysten der Credit Suisse äußern im Rahmen einer Studie zum chinesischen Öl- und Gassektor die Auffassung, dass die bevorstehende Quartalsberichtssaison im Zuge höherer Ölpreise eine Erholung der Gewinne verdeutlichen wird.Analyst Horace Tse glaubt, dass es bei PetroChina Co. Ltd. im Vergleich der Großen Drei zum stärksten sequenziellen Aufschwung kommen könnte. Allerdings könnte die Gewinnerholung nur von relativ kurzer Dauer sein. Verluste durch das Importgeschäft und politischer Druck hinsichtlich der Abspaltung des Pipelinegeschäfts könnten die Performance des Aktienkurses bremsen.PetroChina dürfte in Q2 einen Nettogewinn von 15 Mrd. RMB erzielt haben. Gegenüber dem Vorjahr wäre das ein Plus von 118%. Die Dividendenausschüttungsquote dürfte auf 58% sinken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PetroChina-Aktie: