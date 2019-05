Tradegate-Aktienkurs PetroChina-Aktie:

0,515 EUR +/- 0,00% (27.05.2019, 11:58)



Hong Kong-Aktienkurs PetroChina-Aktie:

4,48 HKD -0,22% (27.05.2019)



ISIN PetroChina-Aktie:

CNE1000003W8



WKN PetroChina-Aktie:

A0M4YQ



Ticker-Symbol PetroChina-Aktie:

PC6



Hong Kong Ticker-Symbol PetroChina-Aktie:

0857.HK



Kurzprofil PetroChina Co. Ltd.:



PetroChina Co. Ltd. (ISIN: CNE1000003W8, WKN: A0M4YQ, Ticker-Symbol: PC6, Hong Kong-Symbol: 0857.HK) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in der Produktion und im Vertrieb von Öl und Gas tätig ist. Die Gesellschaft operiert hauptsächlich in vier Geschäftsbereichen. Das Segment Exploration und Produktion beschäftigt sich hauptsächlich mit der Exploration, Erschließung, Produktion und dem Verkauf von Erdöl und Erdgas. Das Segment Refining and Chemical Products ist hauptsächlich in der Raffination von Rohöl und Mineralölprodukten sowie in der Produktion und im Vertrieb von petrochemischen Grundprodukten, petrochemischen Produkten und anderen chemischen Produkten tätig. Das Segment Sales ist hauptsächlich mit dem Verkauf von raffinierten Mineralölprodukten befasst. Das Segment Erdgas und Pipelines ist im Transport und Verkauf von Erdgas, Erdöl und Raffinerieprodukten tätig. (27.05.2019/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - PetroChina-Aktienanalyse des Analysten Toby Shek von der Citigroup:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Toby Shek von der Citigroup die Aktien von PetroChina Co. Ltd. (ISIN: CNE1000003W8, WKN: A0M4YQ, Ticker-Symbol: PC6, Hong Kong-Symbol: 0857.HK) nunmehr zum Kauf.Die Citigroup-Analysten weisen auf die günstige Bewertung der Aktien von PetroChina Co. Ltd. hin. Der Titel sei ähnlich gepreist wie zu Zeiten eines Ölpreises von 28 USD pro Barrel.Analyst Toby Shek hebt das Kursziel für die PetroChina-Aktie von 5,50 auf 5,80 HKD an.In ihrer PetroChina-Aktienanalyse stufen die Analysten der Citigroup den Titel von "neutral" auf "buy" hoch.Börsenplätze PetroChina-Aktie:Berlin-Aktienkurs PetroChina-Aktie:0,51 EUR +0,99% (27.05.2019, 16:30)