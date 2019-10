Nasdaq-Aktienkurs PetMed Express-Aktie:

26,71 USD +1,14% (24.10.2019, 16:05)



ISIN PetMed Express-Aktie:

US7163821066



WKN PetMed Express-Aktie:

121843



Ticker-Symbol PetMed Express-Aktie:

PQM



Nasdaq-Ticker-Symbol PetMed Express-Aktie:

PETS



Kurzprofil PetMed Express Inc.:



Die PetMed Express Inc. (ISIN: US7163821066, WKN: 121843, Ticker-Symbol: PQM, Nasdaq-Symbol: PETS) ist ein Unternehmen aus der Branche Pharma aus den USA. Das Unternehmen vertreibt verschreibungspflichtige und rezeptfreie Haustierpräparate sowie andere Gesundheitsprodukte für Hunde und Katzen. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Nasdaq, Bats, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt und ist in dem Index NASDAQ Composite Index gelistet. (24.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PetMed Express-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von PetMed Express Inc. (ISIN: US7163821066, WKN: 121843, Ticker-Symbol: PQM, Nasdaq-Symbol: PETS) unter die Lupe.Das Papier der Online-Apotheke für Tiermedizin sei nach den Starken Zahlen um bis zu 30% in die Höhe geschossen. Da der ganze Sektor stark wachse, habe die PetMed Express-Aktie noch viel Luft nach oben. Auch wenn Gewinnmitnahmen nach dem steilen Kursanstieg möglich seien, sei noch viel Aufwärtspotenzial vorhanden, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.10.2019)Das vollständige Interview mit Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze PetMed Express-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PetMed Express-Aktie:23,75 EUR +0,13% (24.10.2019, 13:50)