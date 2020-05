ASX-Aktienkurs Perseus Mining-Aktie:

1,23 AUD -1,60% (22.05.2020, 08:10)



Kurzprofil Perseus Mining Ltd.:



Perseus Mining Ltd. (ISIN: AU000000PRU3, WKN: A0B7MN, Ticker-Symbol: P4Q, ASX-Ticker-Symbol: PRU) ist ein australisches Unternehmen aus dem Sektor Rohstoffe. (24.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Perseus Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Perseus Mining-Aktie (ISIN: AU000000PRU3, WKN: A0B7MN, Ticker-Symbol: P4Q, ASX-Ticker-Symbol: PRU) unter die Lupe.Die Zahlen des australischen Unternehmens seien richtig schlecht ausgefallen. Das sei auf die Probleme bei der Erzverarbeitung in der Edikan-Mine zurückzuführen. Die Recovery (Gewinnungsrate) der Verarbeitungsanlage in Ghana sei deswegen deutlich zurückgegangen. Das Problem sei aber mittlerweile behoben worden und Bußler gehe davon aus, dass das auch einmaliges Ereignis gewesen sei. Das würden offenbar auch viele Investoren so sehen, denn die Perseus Mining-Aktie habe sich von den Tiefs nach der Veröffentlichung der Zahlen mittlerweile wieder erholt. Bei Perseus Mining sei alles im grünen Bereich, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.05.2020)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Perseus Mining-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Perseus Mining -Aktie:0,7326 EUR +1,61% (22.05.2020, 22:26)