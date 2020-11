NYSE-Aktienkurs PerkinElmer-Aktie:

135,51 USD +1,77% (04.11.2020, 15:30)



ISIN PerkinElmer-Aktie:

US7140461093



WKN PerkinElmer-Aktie:

850943



Ticker-Symbol PerkinElmer-Aktie:

PKN



NYSE-Symbol PerkinElmer-Aktie:

PKI



Kurzprofil PerkinElmer Inc.:



PerkinElmer (ISIN: US7140461093, WKN: 850943, Ticker-Symbol: PKN, NYSE-Symbol: PKI) ist ein breitgefächertes, weltweit tätiges Technologieunternehmen in den USA, das Produkte und Systeme für diagnostische, pharmazeutische, umwelttechnische, industrielle und Servicemärkte entwickelt, produziert und verkauft. Das Unternehmen bietet Gesundheits- und Sicherheitsprodukte für Mensch und Umwelt an. Zu den Produkten gehören beispielsweise Früherkennungssysteme für genetische Krankheiten, aber auch Reinigungsprodukte für die Trinkwasseraufbereitung. Es bietet umfangreiche Produktpaletten, um vollständige Labors einrichten zu können - von den nötigen Geräten wie Röntgenscannern bis hin zu den dazu nötigen Daten verarbeitenden Softwares. Das Unternehmen operiert in über 150 Ländern und wurde 1947 in Massachusetts gegründet. (04.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PerkinElmer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PerkinElmer Inc. (ISIN: US7140461093, WKN: 850943, Ticker-Symbol: PKN, NYSE-Symbol: PKI) unter die Lupe.Der Diagnostik- und Bioanalyse-Spezialiste dränge mit der Übernahme der Horizon Discovery Group in den nächsten hochinteressanten Markt vor. Das britische Unternehmen sei ein Geneditierungs- und Genmodulationsunternehmen, welches sich auf Zellen für die Forschung und klinische Anwendungen fokussiere. PerkinElmer wolle die Übernahme im ersten Quartal 2021 endgültig unter Dach und Fach bringen.Die Akqusition sei ein klarer Gewinn für PerkinElmer, denn das US-Unternehmen presche damit in einen hochinteressanten Markt vor, der in den kommenden Jahren viel Wachstum verspreche. Ohnehin laufe das Geschäft der Gesellschaft hervorragend, das Chartbild spreche Bände. Am Dienstag habe die PerkinElmer-Aktie bei 135,49 USD ein neues Rekordhoch erreicht. Die Bewertung sei mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16 für 2021 immer noch sehr attraktiv. Die PerkinElmer-Aktie sei bei Kursschwäche weiter kaufenswert, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.2020)Börsenplätze PerkinElmer-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PerkinElmer-Aktie:116,00 EUR +1,75% (04.11.2020, 15:38)