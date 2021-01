Tradegate-Aktienkurs PerkinElmer-Aktie:

135,00 EUR +2,27% (12.01.2021, 10:46)



NYSE-Aktienkurs PerkinElmer-Aktie:

159,25 USD -0,32% (11.01.2021, 22.10)



ISIN PerkinElmer-Aktie:

US7140461093



WKN PerkinElmer-Aktie:

850943



Ticker-Symbol PerkinElmer-Aktie:

PKN



NYSE-Symbol PerkinElmer-Aktie:

PKI



Kurzprofil PerkinElmer Inc.:



PerkinElmer (ISIN: US7140461093, WKN: 850943, Ticker-Symbol: PKN, NYSE-Symbol: PKI) ist ein breitgefächertes, weltweit tätiges Technologieunternehmen in den USA, das Produkte und Systeme für diagnostische, pharmazeutische, umwelttechnische, industrielle und Servicemärkte entwickelt, produziert und verkauft. Das Unternehmen bietet Gesundheits- und Sicherheitsprodukte für Mensch und Umwelt an. Zu den Produkten gehören beispielsweise Früherkennungssysteme für genetische Krankheiten, aber auch Reinigungsprodukte für die Trinkwasseraufbereitung. Es bietet umfangreiche Produktpaletten, um vollständige Labors einrichten zu können - von den nötigen Geräten wie Röntgenscannern bis hin zu den dazu nötigen Daten verarbeitenden Softwares. Das Unternehmen operiert in über 150 Ländern und wurde 1947 in Massachusetts gegründet. (12.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PerkinElmer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PerkinElmer Inc. (ISIN: US7140461093, WKN: 850943, Ticker-Symbol: PKN, NYSE-Symbol: PKI) unter die Lupe.Sowohl Umsatz als auch das Ergebnis je Aktie hätten im abgelaufenen vierten Quartal deutlich über den Erwartungen der Analysten gelegen. Die starke Umsatz- und Ergebnisentwicklung fuße auf einer massiven Nachfrage nach Corona-Diagnostik-Lösungen. Kein Wunder, dass der Diagnostik-Geheimtipp im schwachen Gesamtmarkt ein neues Rekordhoch habe markieren können.Die starken Ergebnisse hätten die PerkinElmer-Aktie kurzzeitig bei 162,70 USD auf ein neues Rekordhoch gehievt. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass das US-Unternehmen auch in den kommenden Quartalen operativ überzeugen könne. Angesichts eines aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20, welches im laufenden Jahr in Richtung 18 falle, sei der Wert trotz der Rekordfahrt keineswegs zu teuer.Die herausragenden Zahlen zum vierten Quartal würden die zuletzt starke Outperformance der PerkinElmer-Aktie unterfüttern. Nach einer kurzen Verschnaufpause sollte der Wert die dynamische Aufwärtsbewegung fortsetzen können. Neueinsteiger könnten bei Schwäche zugreifen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2021)Börsenplätze PerkinElmer-Aktie: