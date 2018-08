Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze PepsiCo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:

100,92 EUR +0,27% (20.08.2018, 16:13)



Nasdaq-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:

USD 115,33 +0,32% (20.08.2018, 16:13)



ISIN PepsiCo-Aktie:

US7134481081



WKN PepsiCo-Aktie:

851995



Ticker-Symbol PepsiCo-Aktie Deutschland:

PEP



Nasdaq-Symbol PepsiCo-Aktie-Aktie:

PEP



Kurzprofil PepsiCo Inc.:



PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Nasdaq Ticker-Symbol: PEP) gehöre zu den weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelproduzenten. Zu den bedeutendsten Marken des US-Konzerns gehören Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay's, Doritos und Gatorade. Der Unternehmenssitz befindet sich Purchase, New York. (20.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PepsiCo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-amerikanischen Getränkeherstellers PepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, Nasdaq Ticker-Symbol: PEP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Konzern möchte den israelischen Sprudelgeräte-Hersteller Sodastream schlucken. Die Führungsspitzen beider Konzerne seien sich bereits einig - jetzt müssten die Aktionäre noch zustimmen. PepsiCo mache ein großzügiges Angebot. 144 USD je Aktie biete man für jede Sodastream-Aktie. Das sei ein Aufschlag von 32% auf den Durchschnittskurs der letzten 30 Tage. Der Konzern mache insgesamt 3,2 Mrd. USD für die Übernahme locker.Mountain Dew, 7 Up, Pepsi: Die Umsätze der zuckerhaltigen Softdrinks seien rückläufig. Der Trend gehe hin zum aromatisierten Sprudelwasser - am besten ohne lästiges Kästen-Schleppen. Umweltfreundlich müsse es auch sein, denn die zahlreichen Diskussionen rund um Plastikmüll würden das Image der US-Getränkeriesen belasten. Diese Entwicklung habe PepsiCo 2017 erkannt und seine Strategie radikal angepasst.Gesündere Herstellungsmethoden, zuckerarme Geschmacksrichtungen und neue Verpackungen sollten Kunden zum Kauf zwingen. Am besten so bequem wie möglich und vor allem umweltschonend. Hier komme Sodastream ins Spiel. Der weltweit größte Anbieter von Sprudelsystemen für den Heimgebrauch sage den US-Getränkeriesen seit Jahren den Kampf an.Mit der Übernahme möchte PepsiCo seiner schwächelnden Getränkesparte einen neuen Saubermann-Anstrich verpassen. Die Sprudelmaschine für zuhause sei bequem, einfach zu bedienen und beliebt - zumindest in Westeuropa.Es sei wahrscheinlich, dass die Sodastream-Aktionäre dem Übernahme-Angebot zustimmen würden."Der Aktionär" habe PepsiCo schon im Oktober 2015 für langfristig orientierte Anleger empfohlen - Kursplus seit der Empfehlung: 15%.Wer dabei ist, lässt die PepsiCo-Aktie laufen, so Jonas Lerch vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 20.08.2018)