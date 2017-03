ISIN PepsiCo-Aktie:

US7134481081



WKN PepsiCo-Aktie:

851995



Ticker-Symbol PepsiCo-Aktie Deutschland:

PEP



NYSE Ticker-Symbol PepsiCo-Aktie-Aktie:

PEP



Kurzprofil PepsiCo Inc.:



PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, NYSE Ticker-Symbol: PEP) gehöre zu den weltweit führenden Getränke- und Nahrungsmittelproduzenten. Zu den bedeutendsten Marken des US-Konzerns gehören Pepsi, 7Up, Tropicana, Lay's, Doritos und Gatorade. Der Unternehmenssitz befindet sich Purchase, New York. (02.03.2017/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PepsiCo-Aktie: Dividendenerhöhung kommt gut an - AktienanalysePepsiCo (ISIN: US7134481081, WKN: 851995, NYSE Ticker-Symbol: PEP) hat gemischte Zahlen vorgelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Während der Umsatz im Schlussquartal 2016 um 5 Prozent auf 19,5 Mrd. US-Dollar habe gesteigert werden können, sei der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert von 1,7 auf 1,4 Mrd. US-Dollar zurückgegangen. Vor allem der starke US-Dollar mache den Amerikanern zu schaffen. Insgesamt aber habe der Konzern die Erwartungen übertreffen können - abgesehen vom Geschäftsausblick. Hier hätten Analysten mehr auf ihren Zetteln gehabt. Am Ende hätten aber dann doch die positiven Aspekte der Bilanz überwogen, etwa die starken Wachstumszahlen abseits des Getränkegeschäfts. Und auch die Dividendenerhöhung kam am Parkett gut an, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 08/2017)Börsenplätze PepsiCo-Aktie:104,25 EUR 0,00% (02.03.2017, 15:36)NYSE-Aktienkurs PepsiCo-Aktie:109,71 USD -0,02% (02.03.2017, 16:11)