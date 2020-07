Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (09.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spinningbike- und Laufbandherstellers Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Die Coronavirus-Pandemie breite sich im Süden und Westen der USA weiter rasant aus. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen habe am Mittwoch bei rund 58.600 gelegen. Komme jetzt mancherorts ein neuer Lockdown? Die Anleger würden bereits in Stay-at-home-Aktien wie Peloton investieren. Das Unternehmen kündige einen bedeutenden Schritt an.Das nächste Produkt aus dem Hause Peloton werde wahrscheinlich keine Rudermaschine oder ein Spinningbike sein, sondern ein günstiges Laufband. "Wir glauben, dass der Laufmarkt zwei- bis dreimal so groß ist wie das Geschäft mit Rädern", so Peloton-Finanzvorstand Jill Woodworth im Interview mit Barron‘s. Deswegen habe ein günstigeres Laufband für Peloton Priorität.Das Laufband, das Peloton aktuell anbiete, koste 4.295 Dollar. Das Spinningbike gebe es für 2.245 Dollar.Peloton-CEO John Foley habe vor Wochen in einem Time-Interview gesagt, das Unternehmen wolle ein günstigeres Spinningbike anbieten. Allerdings werde das erst "eventuell in ein oder zwei Jahren so weit sein"."Der Aktionär" hat Peloton Anfang April empfohlen. Die Performance betrage seitdem plus 150 Prozent. Es gilt für die Peloton Interactive-Aktie weiterhin: The trend is your friend, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link