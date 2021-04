NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (19.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Spinningbike- und Laufbandherstellers Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es gebe schlechte Nachrichten bei Peloton Interactive. Es werde von Unfällen berichtet, wo Kinder zu Hause auf das Laufband von Peloton gestiegen seien und sich dabei schwer verletzt hätten. Die US-Verbraucherorganisation CPSC habe jetzt Video-Aufnahmen getwittert und somit Peloton kritisiert. Es sei auch die Rede von einem Todesfall. Der Börsenexperte verweise aber darauf, dass die genannten Gegenstände nicht Kind-gerecht seien und dass es sich eher um die Frage der Aufsichtspflicht der Eltern handle. Für die Aktie sei es aber schlecht. Es sei die Marke von 100 USD weiter zu beachten. Der Trend, zu Hause fit zu bleiben, hat aber definitiv das Potenzial zu bleiben, so Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.04.2021)Die vollständige Analyse von Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:88,57 EUR -8,64% (19.04.2021, 16:52)