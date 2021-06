Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



89,07 EUR +5,18% (07.06.2021, 16:23)



108,29 USD +5,13% (07.06.2021, 16:11)



US70614W1009



A2PR0M



2ON



PTON



Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (07.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Von dem Kurseinbruch Anfang Mai aufgrund einer Rückruf-Aktion von Laufbändern habe sich die Peloton-Aktie erholt. Doch die vergangenen fünf Handelstagen habe das Papier des US-Sportgeräte-Hersteller jeweils im Minus beendet. Drohe nun neues Ungemach? Das US-Analysehaus Loop Capital zerstreue solche Bedenken und äußere sich vielmehr positiv.Konkret habe Analyst Daniel Adam die Peloton-Aktie am Montag mit dem "buy"-Etikett versehen und dabei ein Kursziel von 140 Dollar ausgerufen. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau seien das mehr als 30 Prozent Aufwärts-Potenzial. Der Loop-Capital-Analyst habe in einer Mitteilung sinngemäß an seine Kunden geschrieben, dass der Titel aufgrund der Rückruf-Aktion über Gebühr abgestraft worden sei."PTON-Aktien sind um rund 40 Prozent von den Januar-Höchstständen gefallen, was zum großen Teil auf die Rückrufe des "Tread" und des "Tread+" und die negative Presse über die Sicherheit dieser Produkte zurückzuführen ist. Obwohl wir von den Rückrufaktionen eine gewisse Auswirkung erwarten, glauben wir, dass die Auswirkungen nur von kurzer Dauer sein werden und dass die Prognose des Managements wahrscheinlich zu konservativ ist", so die Notiz. Aus Sicht von Adam habe das Unternehmen auch viel Spielraum, um den Umsatz durch Preiserhöhungen in der Zukunft zu steigern.Auch "Der Aktionär" ist ein Fan der Peloton-Aktie, da die langfristigen Aussichten des Connected-Fitness-Trends hervorragend sind. Investierte Anleger bleiben in jedem Fall dabei, so Carsten Kaletta. Interessierte Neueinsteiger sollten besser auf ein charttechnisches Kaufsignal warten. Dieses entstehe, wenn der Kurs die 50-Tage-Linie, die aktuell bei 107,86 Dollar verlaufe, überwinde. (Analyse vom 07.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot": Peloton.