Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

137,46 EUR +7,47% (13.01.2021, 20:05)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

166,90 USD +6,96% (13.01.2021, 20:13)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Deutschland Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (13.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spinningbike- und Laufbandherstellers Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.Der Heimfitness-Spezialist sei ein großer Profiteur der Corona-Krise. So boome in Zeiten globaler Lockdowns mit vielerorts geschlossenen Fitness-Studios der Sport in den heimischen vier Wänden. Die Peloton Interactive-Aktie kenne kein Halten und renne am Mittwoch zu einem neuen Allzeithoch - dank einer optimistischen Analysteneinschätzung.Konkret habe Bank of America-Analyst Justin Post das Kusziel für die Peloton Interactive-Aktie von 150 auf 175 USD erhöht. Nach der Vorgabe hätte das Papier, ausgehend vom aktuellen Niveau, noch rund 5% Luft. Aufgrund (ihm) vorliegender Daten übersteige bei Peloton Interactive die Nachfrage das Angebot, so der BofA-Analyst. Zudem gehe aus seinen Recherchen hervor, dass die Besuche auf der Peloton Interactive-Website im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 167% gestiegen seien, was eine Verlangsamung gegenüber dem Wachstum von 289% im ersten Quartal darstelle, "aber deutlich über dem Wettbewerb" liege. Auch wenn die Lieferzeiten lang bleiben würden, sollte aufgrund des Auftragsbestands Peloton Interactive "starke" Ergebnisse im dritten Quartal erzielen.Peloton Interactive gehöre zu den absoluten Corona-Gewinnern und sei dadurch der Inbegriff einer Top-Wachstumstory. Die Bewertung sei aber mittlerweile jenseits von Gut und Böse, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.01.2021)Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie: