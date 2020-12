Börsenplätze Peloton Interactive-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

101,36 EUR +1,06% (15.12.2020, 15:11)



NASDAQ-Aktienkurs Peloton Interactive-Aktie:

121,91 USD +4,11% (14.12.2020, 22:00)



ISIN Peloton Interactive-Aktie:

US70614W1009



WKN Peloton Interactive-Aktie:

A2PR0M



Ticker-Symbol Deutschland Peloton Interactive-Aktie:

2ON



NASDAQ-Ticker-Symbol Peloton Interactive-Aktie:

PTON



Kurzprofil Peloton Interactive:



Peloton Interactive, Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) ist ein Anbieter von interaktiven Fitnessplattformen. Das Unternehmen bietet seinen Mitgliedern ein vernetztes, technologiegestütztes Fitnessangebot und das Streaming von lehrergeführten Boutiquenkursen. Die Gesellschaft betreibt und steuert ihr Geschäft in drei Segmenten: Dem Segment der verbundenen Fitnessprodukte, dem Abonnementsegment und dem sonstigen Segment. Das verbundene Produktsegment Fitness besteht aus dem Bereich Bike and Tread und dem dazugehörigen Zubehör. Das andere Segment besteht aus Peloton-Markenbekleidung. (15.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Peloton Interactive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spinningbike- und Laufbandherstellers Peloton Interactive Inc. (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) unter die Lupe.In den USA spitze sich die Coronakrise weiter zu. Zuletzt habe das Land über 200.000 Neuinfektionen an einem einzigen Tag gezählt. Die Zahl der Covid-19-Todesopfer habe die 300.000-Marke überschritten. Um die Lage in den Griff zu bekommen, werde nun über einen erneuten kompletten Lockdown diskutiert.New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sei tief besorgt. "Die Wahrscheinlichkeit, dass wir mehr Beschränkungen benötigen, ist groß", so de Blasio im Gespräch mit CNN. Die Zahl der Neuinfektionen sei einfach zu hoch. Die Unternehmen sollten sich auf einen Lockdown vorbereiten und Mitarbeiter, sofern es gehe, von zu Hause aus arbeiten lassen.New York City sei besonders hart von der Krise betroffen. Die Zahl der bisherigen Fälle belaufe sich auf 360.700. 24.500 Menschen seien an Covid-19 gestorben.Damit helle sich das Chartbild weiter auf. Die 50-Tage-Linie habe die Peloton Interactive-Aktie zurückerobert, der horizontale Widerstand im Bereich 127 Dollar sollte keine allzu große Hürde darstellen. Der nächste Widerstand sei dann bereits das Rekordhoch bei 139,75 Dollar.Kommt es in den USA wirklich zum Lockdown, sind neue Hochs bei Peloton vorprogrammiert, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Bereits im ersten Lockdown habe der Spinningbike-Hersteller massiv davon profitiert, dass sich die Leute zu Hause fit gehalten hätten. Die Peloton Interactive-Aktie war durch die Decke gegangen. Tradingtipp! (Analyse vom 15.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link