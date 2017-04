Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse.



New York (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von Analyst Glenn Greene von Oppenheimer:Laut einer aktuellen Aktienanalyse äußert Glenn Greene, Analyst vom Investmenthaus Oppenheimer, in Bezug auf die Aktien von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) nach wie vor die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.PayPal Holdings Inc. habe mit dem Q1-Bericht beeindruckende Ergebnisse abgeliefert, die besser als erwartet ausgefallen seien.Analyst Glenn Greene setzt das Kursziel im Zuge einer Anhebung der Gewinnschätzungen von 45,00 auf 50,00 USD herauf. PayPal sei bereit weiter durchzustarten.In ihrer PayPal-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Oppenheimer das "outperform"-Votum.Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:43,50 EUR +6,24% (27.04.2017, 15:28)Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:44,00 EUR +7,88% (27.04.2017, 15:42)