Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

243,40 EUR +0,52% (02.09.2021, 12:13)



XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

243,30 EUR +0,08% (02.09.2021, 12:12)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

286,75 USD -0,66% (01.09.2021, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im zweiten Quartal 2021 wurden rund 4,735 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im zweiten Quartal 2021 einen Wert von 403 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (02.09.2021/ac/a/n)







Der US-Bezahldienst will laut Medienberichten ins wachsende Geschäft mit dem Aktienhandel einsteigen, so die Experten von "FONDS professionell".

Um eine Plattform dafür aufzubauen, habe PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) bereits einen Experten an Bord geholt.

Der Online-Bezahldienst PayPal erwägt den Aufbau einer Plattform für den Aktienhandel. Das berichte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) unter Berufung auf den US-amerikanischen Fernsehsender "CNBC". Laut Insidern sei die Planung bereits voll im Gange, über den Starttermin sei allerdings noch nichts bekannt. Es sei laut "Handelsblatt" aber unwahrscheinlich, dass PayPal-Kunden noch in diesem Jahr Wertpapiere über die Plattform kaufen könnten.

PayPal-Chef Dan Schulman habe zum Jahresauftakt den Aufbau weiterer Finanzdienstleistungen als Unternehmensziel ausgegeben. Bereits seit 2020 biete das Unternehmen seinen Kunden - zunächst im Heimatmarkt - den Kauf von Kryptoanlagen an. Nun solle offenbar der nächste Schritt zu einem erweiterten Dienstleistungsportfolio folgen. Das Interesse am Aktienmarkt sei unter Privatanlegern zuletzt stark gestiegen, davon würden Trading- und Investment-Apps wie Robin Hood profitieren. Die Neobroker könnten genau wie klassische Banken mit PayPal künftig einen schlagkräftigen Konkurrenten bekommen. Der Dienst sei beliebt und wachse rasant. Weltweit gebe es mehr als 400 Millionen aktive PayPal-Konten.

Hinweise auf die Pläne des Unternehmens gebe auch ein personeller Neuzugang: Seit August sei mit Richard Hagen bei Paypal ein "CEO Invest" an Bord. Laut seines Profils im Karrierenetzwerk Linkedin verfolge er das Ziel, "Möglichkeiten im Bereich der Verbraucherinvestitionen zu erkunden". Hagen habe 2005 den Onlinebroker Tradeking gegründet, der 2016 an Wettbewerber Ally Invest verkauft worden sei.