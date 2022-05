Börsenplätze PayPal-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie habe den Trend zum Online-Shopping beschleunigt und dazu beigetragen, dass sich das Bezahlverhalten der Menschen wandele - auch hierzulande. Laut einer Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI habe PayPal dabei als bevorzugte Bezahloption der Deutschen im Online-Handel spürbar aufgeholt.Laut der Studie "Online-Payment 2022" sei der Kauf auf Rechnung hierzulande nach wie vor die beliebteste Möglichkeit, Online-Einkäufe zu bezahlen. 28,3 Prozent aller Online-Umsätze seien 2021 demnach per Rechnung bezahlt worden. Vor allem Zahlungen via PayPal seien jedoch in der Beliebtheit der deutschen E-Commerce-Kunden zuletzt kräftig gestiegen.Der Online-Bezahldienst habe seinen Marktanteil im Jahr 2021 von 24,9 auf 28,2 Prozent steigern können und sei damit drauf und dran, den Rechnungskauf als Online-Bezahl-Favoriten der Deutschen zu überholen. Denn dieser habe im Vergleich zum Vorjahr rund 2,1 Prozentpunkte verloren."In der Pandemie ist das Online-Geschäft zum Treiber der Handelszuwächse geworden", habe EHI-Experte Horst Rüter gesagt. Die Umsatzanteile von Handelsunternehmen im E-Commerce lägen mittlerweile je nach Branche bei 30 bis 50 Prozent - Tendenz steigend. "Dabei bezahlt die Kundschaft immer öfter mit PayPal."Auch wenn Deutschland für PayPal nur einer von vielen Märkten sei, sei die starke Entwicklung hierzulande ein positives Signal - zumal der zu Jahresbeginn überraschend verkündete Strategiewechsel doch arge Zweifel an den künftigen Wachstumschancen des Online-Bezahldienstes geweckt habe.Zum Teil hätten diese bereits mit dem jüngsten Quartalsbericht in der Vorwoche gemindert werden können. Auf dem Weg zurück zu alten Hochs hat die PayPal-Aktie aber noch einen weiten Weg vor sich, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.05.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link