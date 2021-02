Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im dritten Quartal 2020 wurden rund 4,013 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im dritten Quartal 2020 einen Wert von 361 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (12.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Zahlungsdienstleisters PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Online-Bezahldienst PayPal habe seine Plattform bereits im vergangenen Jahr für Bitcoin und Co geöffnet und biete über die App Funktionen für Handel und Aufbewahrung von ausgewählten Kryptowährungen an - zumindest für Nutzer in den USA. Doch nun laufe die internationale Expansion an. In einem anderen Punkt bremse das Unternehmen jedoch.Als erster Land außerhalb des Heimatsmarktes sollten auch PayPal-Nutzer in Großbritannien in den Genuss des neuen Krypto-Features kommen - und zwar bereits "in den kommenden Monaten", heiße es in übereinstimmenden Medienberichten. Bereits in der Vorwoche habe Paypal-CEO Dan Schulman außerdem angekündigt, die Krypto-Funktion noch vor dem Ende des zweiten Quartals 2021 in die Payment-App Venmo integrieren zu wollen.Die digitale Wallet könne bislang ebenfalls nur in den USA genutzt werden, doch auch hier plane PayPal die Expansion: Bis zum Jahr 2026 solle Venmo mitsamt dem Krypto-Feature ebenfalls international ausgerollt werden.In den USA könnten die Nutzer seit November 2020 über die PayPal-App ausgewählte Kryptowährungen wie etwa Bitcoin handeln und aufbewahren. Damit habe der Payment-Konzern absolut den Nerv der Zeit getroffen. Die neue Funktion habe "die Erwartungen übertroffen", habe Schulman beim Earnings-Call in der Vorwoche gesagt. PayPal investiere daher "signifikant" im Bereich Blockchain, Digitalwährungen und Kryptowährungen.Das beziehe sich jedoch in erster Linie auf die Entwicklung entsprechender Produkte und Dienstleistungen für die PayPal-Nutzer. Bitcoin als Finanzinvestment in die Bilanz aufzunehmen - wie zuletzt Tesla oder der PayPal-Rivale Square - sei indes nicht geplant.Mit dem wachsenden Engagement im Kryptomarkt trage PayPal seit Ende 2020 zur Rallye bei Bitcoin und Co bei. Doch auch der PayPal-Aktie selbst beschere der Vorstoß in den neuen Mega-Markt kräftigen Rückenwind. Am Donnerstag habe sie ein neues Allzeithoch markiert - genau wie der Bitcoin."Der Aktionär" rechnet bei beiden mit einer Fortsetzung der dynamischen Aufwärtsbewegung und behält sie auf der Kaufliste, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 12.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.