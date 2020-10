Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:

165,90 EUR -1,61% (28.10.2020, 16:22)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

194,615 USD -2,90% (28.10.2020, 16:22)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach Unternehmensangaben wurden im zweiten Quartal 2020 rund 3,742 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im zweiten Quartal 2020 einen Wert von 346 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (28.10.2020/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - PayPal: Vorbereitung auf digitale Währungen - AktienanalysePayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV), einer der größten Zahlungsdienstleister der Welt, gilt als großer Profiteur dieses Jahres, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Vergleich zum Vorjahr sei der Umsatz des Konzerns im zweiten Quartal um 22 Prozent und das Zahlungsvolumen sogar um 29 Prozent gewachsen. Zurückzuführen sei dies auf eine erhöhte Anzahl von Online-Geschäften und Kontaktfreien Bezahlungen, aufgrund der Folgen der Corona Pandemie. Neues Wachstum im Zahlungsvolumen könnte nun durch die Öffnung der Zahlungsdienstleistung für Kryptowährungen kommen.Ab Frühjahr 2021 solle es, zunächst exklusiv für US-Bürger, möglich sein, die Kryptowährungen Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin und Ethereum für Zahlungen zu benutzen. Auch die Aufbewahrung solle möglich sein. Damit komme die PayPal App einem Wallet gleich, welches zur Aufbewahrung digitaler Währungen benötigt werde. Auch würden Zahlungsdienstleister wie Square Inc. und die Trading App Robin Hood diese Möglichkeiten ebenfalls anbieten. Der Unterschied zu PayPal sei jedoch, dass der Zahlungsdienstleister weltweit verbreite und als Zahlungsmethode bereits etabliert sei. 325 Millionen aktive Konten, davon 21 Millionen in Deutschland mit einem Transaktionsvolumen von 222 Milliarden US-Dollar würden da für sich sprechen. Händler die diese neuen Währungen nutzen möchten, sollten jedoch nicht unbedingt in der gleichen Währung ausgezahlt werden. Da Bitcoin und Co eine hohe Volatilität aufweisen würden, solle zunächst der Gegenwert in einer herkömmlichen Währung, wie z.B. US-Dollar zur Verfügung stehen.Nach Angaben von Dan Schulmann, CEO von PayPal diene die Öffnung der Plattform für Kryptowährungen dem strategischen Ziel sich auf digitale Währungen von Staaten und Unternehmen vorzubereiten. Als Beispiel diene die von Facebook entwickelte digitale Währung Libra. Doch auch die Europäische Zentralbank denke mittlerweile laut über einen digitalen Euro nach. Mitte 2021 dürfte die Entscheidung fallen, ob ein solches Projekt durchgeführt werde. Entschieden werde dabei auch auf welcher technologischen Basis der "E-Euro" beruhen könnte. Dabei könne entweder die beim Bitcoin bereits angewandte Blockchain Technologie zum Tragen kommen oder eine Art Wertgutschrift der entsprechenden Token. Bis es zu einer Umsetzung komme, dürften allerdings noch einige Jahre vergehen. Andere Länder seien da schon weiter. So arbeite die chinesische Regierung bereits seit 2014 an einem digitalem Renminbi. Dieser werde momentan bereits in einigen chinesischen Städten getestet und solle zu den olympischen Winterspielen 2022 in Peking an Touristen ausgegeben werden. Ebenfalls prüfe bereits die schwedische Reichsbank den "E-Krona", da schon heute über 80 Prozent der Schweden mit EC- oder Kreditkarte bezahlen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:164,80 EUR -2,77% (28.10.2020, 16:35)