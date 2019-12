Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

99,04 EUR +1,26% (27.12.2019, 11:11)



Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:

98,85 EUR +0,38% (27.12.2019, 10:52)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

109,75 USD +0,57% (26.12.2019)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach Unternehmensangaben wurden im dritten Quartal 2019 rund 3,09 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im dritten Quartal 2019 einen Wert von 295 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (27.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.PayPal habe in diesem Jahr zwei bedeutende Übernahmen getätigt. Gegenüber dem "Wall Street Journal" (WSJ) habe Finanzvorstand John Rainey nun durchblicken lassen: Im neuen Jahr könnten weitere Zukäufe folgen."Es gibt viele Gelegenheiten, um Firmen zu übernehmen", habe der CFO in einem Interview gesagt. Im Rahmen der Übernahmestrategie wolle man auch in Zukunft zwischen einer und drei Milliarden Dollar pro Jahr für Zukäufe in die Hand nehmen.Alleine in den vergangenen zwei Jahren habe PayPal insgesamt über sieben Milliarden Dollar ausgegeben. Ein Teil davon sei in eine 70-prozentige Beteiligung an der chinesischen Payment-Plattform Guofubao Information Technology - kurz GoPay - geflossen. Der Deal solle Paypal als erstem westlichen Online-Bezahldienst den Weg in den chinesischen Mega-Markt ebnen und sei in dieser Woche bereits abgeschlossen worden.Im November habe PayPal außerdem die Übernahme des Shopping- und Rabatt-Portals Honey angekündigt - mit rund vier Milliarden Dollar der bislang größte Zukauf in der Unternehmensgeschichte.Dessen sei sich aber auch Finanzchef Rainey bewusst. Trotz des Übernahmerauschs in der Branche und dem stattlichen Budget für Zukäufe gehe PayPal sehr besonnen vor: "Für jede Transaktion, die wir machen, gibt es Dutzende, die wir ablehnen."Die PayPal-Aktie habe im US-Handel positiv auf den Vollzug der GoPay-Übernahme und die Äußerungen des CFOs reagiert. Auch hierzulande gehe es am Freitagmorgen um rund 1% aufwärts. Nach dem Sprung über die 200-Tage-Linie bleibe das bisherige Allzeithoch das nächste Zwischenziel.Das Kursziel von "Der Aktionär" liegt bei 125,00 Euro und lässt somit auch Neueinsteigern noch ausreichend Spielraum, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 27.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link