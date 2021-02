Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

204,45 EUR +1,74% (02.02.2021, 17:08)



Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:

204,30 EUR +2,91% (02.02.2021, 16:55)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

246,045 USD +1,73% (02.02.2021, 16:56)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im dritten Quartal 2020 wurden rund 4,013 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im dritten Quartal 2020 einen Wert von 361 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (02.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Zahlungsdienstleisters PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Der Online-Bezahldienst lege am 3. Februar nach US-Börsenschluss Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal vor. Die Erwartungen seien hoch, doch PayPal habe womöglich ein Ass im Ärmel.Die Analysten würden in Q4 durchschnittlich mit einem Umsatzplus von 22 Prozent auf 6,1 Mrd. Dollar rechnen. Das EPS werde mit 1,00 Dollar im Schnitt rund 16 Prozent höher erwartet als im Vorjahreszeitraum. Spannend werde darüber hinaus, wie sich die Zahl der aktiven Nutzer und das Volumen der abgewickelten Transaktionen (TPV) entwickelt habe.Veränderte Bezahl- und Shopping-Gewohnheiten sowie ein stetiger Ausbau des Service-Angebots hätten PayPal zuletzt Rekordquartale beschert und dürften auch im wichtigen Weihnachtsquartal für kräftiges Wachstum gesorgt haben. Für das Gesamtjahr 2020 habe das Unternehmen einen Anstieg des TPV um 30 Prozent auf fast 260 Mrd. Dollar prognostiziert. Die Experten sähen sogar noch etwas mehr Luft nach oben.Für eine positive Überraschung könnte in diesem Zusammenhang der Einstieg in das Geschäft mit Kryptowährungen im zurückliegenden Quartal sorgen. Seit November könnten Nutzer in den USA direkt über die PayPal-App Bitcoin und einige weitere Digitalwährungen handeln und aufbewahren. Das Feature sei somit genau rechtzeitig gekommen, denn der Bitcoin-Kurs habe zum Jahresende wieder massiv Fahrt aufgenommen und Anfang Januar bei fast 42.000 Dollar schließlich ein neues Allzeithoch erreicht.Die PayPal-Aktie habe sich den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdoppelt und in der Vorwoche bei rund 254 Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Diese Entwicklung gelte es nun mit starken Zahlen zu untermauern.DER AKTIONÄR sei zuversichtlich, dass das am Mittwoch gelinge und bestätige die Kaufempfehlung. Das gilt insbesondere, falls es trotz starker Zahlen zunächst zu weiteren Gewinnmitnahmen kommen sollte - wie es zuletzt bei Apple der Fall war, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link