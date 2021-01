Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:

Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Nach Unternehmensangaben wurden im zweiten Quartal 2020 rund 3,742 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im zweiten Quartal 2020 einen Wert von 346 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (14.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Bereits vor einem Jahr habe sich der US-Konzern eine Mehrheitsbeteiligung an der chinesischen Payment-Plattform GoPay gesichert. Mittlerweile gehöre PayPal komplett. PayPal sei damit das erste ausländische Unternehmen, das eine Payment-Plattform in China zu 100% selbst kontrolliere, melde die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf chinesische Regierungsunterlagen. Demnach habe der US-Konzern zum 31. Dezember 2020 auch noch die verbliebenen 30% der Anteile an GoPay erworben, die er bis dahin noch nicht kontrolliert habe.Über GoPay habe PayPal in der zweitgrößten Volkswirtschaft und dem größten Payment-Markt der Welt einen Fuß in der Tür. Der US-Konzern habe jedoch dort mit einem weitgehend verschlossenen Finanzsektor und sehr starken Konkurrenten wie Alipay und WeChat Pay zu tun. Für PayPal stünden daher zunächst grenzüberschreitende Transaktionen sowie der Anschluss chinesische Händler und Kunden an das eigene Payment-Netzwerk im Vordergrund.Die China-Ambitionen von PayPal würden langfristiges Wachstumspotenzial bergen und kämen an er Börse gut an. Die PayPal-Aktie habe am Mittwoch bei 247,44 Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.01.2021)Börsenplätze PayPal-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:203,40 EUR +0,94% (14.01.2021, 13:08)