Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im ersten Quartal 2021 wurden rund 4,371 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im ersten Quartal 2021 einen Wert von 392 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (12.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Internetbezahldienst PayPal bringe es nicht nur auf 392 Millionen Kunden, sondern auch auf Hunderttausende zufriedene Anleger. Seit 2016 habe die Aktie um 700 Prozent zugelegt, das entspreche einer jährlichen Rendite von starken 50 Prozent. Gehe die Rally weiter? Zumindest langfristig spreche nichts dagegen. Kurzfristig sei die Sache weniger eindeutig.Von 200 auf 400 Millionen Kunden in weniger als fünf Jahren: Wer so stark wachse, müsse sich um die Stimmung unter seinen Aktionären keine Sorgen machen. Die sei blendend. Die Aktie von PayPal stehe an der Börse seit Jahren als Inbegriff für stark steigende Kurse.Seit 2016 sei das Papier um 700 Prozent im Wert gestiegen und habe den Standard & Poor's 500 ( ISIN US78378X1072 WKN A0AET0 ) als Benchmark regelrecht deklassiert. Der Auswahlindex bringe es im selben Zeitraum auf 124 Prozent (CAGR: 17,5 Prozent), was, ganz nebenbei erwähnt, ebenfalls nicht schlecht sei.Doch zurück zu PayPal, einem der offensichtlichsten Profiteure der Corona-Pandemie. Der Ansturm auf den E-Commerce habe die Kundenzahlen in den letzten Quartalen in die Höhe katapultiert und die Aktie gleich mit. Dass die fundamentale Bewertung mittlerweile sportlich sei und PayPal gegenüber der Peer-Group eine Prämie von knapp 110 Prozent aufweise? Den Anlegern sei es egal.Nicht egal dürfte die weitere Kursentwicklung der Aktie sein und was das betreffe, stehe eine Entscheidung bevor.Die Analysten von Morgan Stanley würden zwar mit einer im Jahresvergleich schwächeren Zunahme bei den aktiven Kundenzahlen auf 404 Millionen (+16,8 Prozent) rechnen. Dafür solle der Nettoumsatz des Konzerns - PayPal behalte nur einen kleinen Teil der Gesamterlöse als Gebühr ein - um rund 18 Prozent auf 5,82 Milliarden Dollar zulegen.Sofern der Konzern mit den Q2-Zahlen Anleger und Analysten überzeuge, dürfte ein Break so unkompliziert über die Bühne gehen wie ein Bezahlvorgang via PayPal. Andernfalls drohe ein Rücksetzer bis in den Bereich um 280 Dollar."Der Aktionär" bleibt insgesamt bullish für die Aktie, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.07.2021)