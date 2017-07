Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

48,36 EUR +2,20% (10.07.2017, 14:44)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

USD 54,99 +1,89% (10.07.2017, 14:57, vorbörslich)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse.



(10.07.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse des Analysten Joseph Vafi von Loop Capital:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Joseph Vafi, Analyst bei Loop Capital, die Aktien von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) weiterhin zu halten.Die Abspaltung von PayPal Holdings Inc. von eBay jähre sich nun zum zweiten Mal. Damit falle das Verbot von M&A-Aktivitäten zur Bewahrung des Status als steuerfreie Transaktion weg.Eine Übernahme von PayPal erscheine dadurch eher möglich. Allerdings halten die Analysten von Loop Capital den Wettbewerbsvorsprung von PayPal für nicht groß genug, um im Falle einer Übernahme einen Bewertungsaufschlag zu rechtfertigen. Bei den Transaktionsmargen seien weiterhin erhebliche Rückgänge zu beobachten.Für PayPal sei es nun wichtig eigene Übernahmeaktivitäten zu verfolgen um das Geschäft zu diversifizieren, so die Einschätzung des Analysten Joseph Vafi.Börsenplätze PayPal-Aktie:Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:48,44 EUR +1,55% (10.07.2017, 14:41)