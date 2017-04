Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

42,68 USD -0,86% (11.04.2017, 16:42)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (11.04.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Essen (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) von "kaufen" auf "verkaufen" herunter.Die Zahlen zum vierten Quartal, die Ende Januar veröffentlich worden seien, seien im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen. Dennoch habe die PayPal-Aktie deutlich nachgegeben und damit auf Unternehmensaussagen reagiert, denen zufolge sich der Wettbewerb bei Barzahldienstleistungen verschärfe. Die Aktie habe sich im Februar wieder erholt und damit nahezu das Allzeithoch bei rund 44 USD erreicht, bewege sich aber seit mehreren Wochen seitwärts.Glockenmeier erwarte nicht, dass es der Aktie kurzfristig gelinge, neue Höchstkurse zu erreichen, sondern befürchte mit Vorlage der Geschäftszahlen für das erste Quartal 2017 (geplante Veröffentlichung am 26. April) eine ähnliche Reaktion, wie Ende Januar. Denn negative Währungseffekte (47% Umsatzanteil außerhalb der USA) würden weiterhin belasten und würden vorwiegend das erste Halbjahr 2017 betreffen. Zudem dürften sich die starken Wachstumsraten abschwächen und der Wettbewerbsdruck zunehmen, was für Verunsicherung sorgen sollte.Börsenplätze PayPal-Aktie:XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:40,245 EUR -1,53% (11.04.2017, 16:37)