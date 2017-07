Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

49,843 EUR -1,80% (14.07.2017, 22:25)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

USD 57,16 -1,28% (14.07.2017, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (17.07.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Die Kursentwicklung von PayPal sei recht einfach zu beschreiben: Immer, wenn der US-Konzern eine neue Kooperation abschließe, stürme die Aktie weiter gen Norden. Erholungsphasen gebe es kaum. Von derzeit 50 Euro könne das Papier noch bis 62,50 Euro laufen, ohne zu teuer zu werden. Wenn die PayPal-Aktie die aktuelle Geschwindigkeit beibehalte, dann sei das auch ein realistisches Szenario bis zum Jahresende.PayPal sei quasi Monopolist bei der Online-Zahlungsabwicklung. Im Wettbewerb mit Kreditkarten habe sich eine Patt-Situation eingestellt: Kreditkarten würden Offline führend bleiben, während PayPal Online immer neue Bereiche erobere. Der Wettbewerb mit den Banken habe noch gar nicht begonnen: Wann würden wir Strom und Wasser per PayPal bezahlen?Damit gebe es noch genügend Wachstumsmöglichkeiten für das US-Unternehmen und somit auch noch viel Luft nach oben für die PayPal-Aktie. In Heibels Augen bestehe das einzige Risiko bei PayPal darin, dass man zum falschen Zeitpunkt investiere, denn nach den exorbitanten Kursgewinnen in den letzten Monaten sei ein starker Rückschlag jederzeit möglich. Ich würde daher bei PayPal schrittweise einsteigen: Einen Teil kaufen und Pulver trocken halten, um im Falle eines Rückschlags nachzukaufen, so Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 28 vom 14.07.2017)