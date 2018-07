Kursziel

PayPal-Aktie

(USD) Rating

PayPal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 100,00 Outperform Keefe, Bruytte & Woods Sanjay Sakhrani 13.07.2018 98,00 Buy Jefferies & Co. John Hecht 12.07.2018 95,00 Outperform Wells Fargo Advisors Timothy Willi 12.07.2018 99,00 Overweight Atlantic Equities Kunaal Malde 21.06.2018 90,00 Overweight Stephens Inc. Brett Huff 20.06.2018 100,00 Outperform Wedbush Morgan Securities Inc. Moshe Katri 11.06.2018 93,00 Buy Craig-Hallum Capital Bradley Berning 30.05.2018 90,00 Outperform Oppenheimer Glenn Greene 28.05.2018 93,00 Overweight Cantor Fitzgerald Joseph Foresi 28.05.2018 99,00 Buy Stifel, Nicolaus & Co. Scott Devitt 25.05.2018 93,00 Outperform Credit Suisse Paul Condra 25.05.2018 92,00 Buy Goldman Sachs Heath P. Terry 25.05.2018 75,00 Hold Loop Capital Joseph Vafi 24.05.2018 100,00 Buy Instinet Bill Carcache 24.05.2018 87,00 Outperform RBC Capital Markets Daniel Perlin 18.05.2018

Xetra-Aktienkurs PayPal-Aktie:

76,919 EUR +3,94% (24.07.2018, 12:21)



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

77,21 EUR +1,19% (24.07.2018, 12:39)



Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:

89,24 USD +2,02% (23.07.2018, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (24.07.2018/ac/a/n)







San Jose (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 100,00 USD oder 75,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur PayPal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.PayPal Holdings Inc. wird am 25. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2018 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der PayPal-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Wedbush Securities: Analyst Moshe Katri bekräftigt in der Aktienanalyse vom 11. Juni das Votum "outperform" und hebt das Kursziel von 90,00 auf 100,00 USD an. Die Analysten von Wedbush Securities würden die Aktien von PayPal auf die "Best Idea List" versetzen. Damit werde den Bemühungen um eine Monetarisierung der auf Kunden wie auf Händler bezogenen Plattformen, den Partnerschaften mit Banken sowie Visa und MasterCard und den Geschäftsmöglichkeiten nach der Abtrennung von eBay Rechnung getragen. Moshe Katri rechne mit einer Stärkung des Umsatzwachstums und einer Ausweitung der Margen.Joseph Vafi, Analyst von Loop Capital, bekräftigt in der PayPal-Aktienanalyse vom 24. Mai das Votum "hold" sowie das Kursziel von 75,00 USD. Der Analystentag von PayPal Holdings Inc. dürfte mehr Positives als Negatives zum Vorschein bringen. Fortschritte bei der Venmo-Monetariserung dürften im Vordergrund stehen, ebenso wie die Übernahme von iZettle und die Aktivitäten im Hinblick auf traditionelle Bankdienstleistungen. Die Analysten von Loop Capital würden sich aber wegen der weitergehenden Verschlechterung der Transaction-Margen und des Risikos hinsichtlich einer Verlangsamung des Gewinnwachstums besorgt zeigen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur PayPal-Aktie?Börsenplätze PayPal-Aktie: