Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (10.10.2019/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - PayPal: Abwärtsbewegung könnte sich fortsetzen - ChartanalyseAnleger in PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) dürften ihr Investment momentan mit sorgenvoller Miene betrachten und das zu Recht, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Aktie habe in den letzten Wochen nicht nur an Wert verloren, sondern schicke sich an, diese noch auszubauen. Zumindest aus technischer Sicht sei es in den vergangenen Tagen zu neuen Problemen gekommen. Es scheine, als hätte man den Supportbereich um 101 USD aufgegeben, womit eine ursprüngliche Keilformation bärisch verlassen worden sei. Dies laste schwer auf dem Chartbild und die Bullen hätten noch nicht kontern können.In einer Abwärtsbewegung werde PayPal bereits seit einigen Monaten gehandelt. Diese könnte sich weiter fortsetzen und eventuell sogar noch beschleunigen. Damit würde die Aktie auf die Rally der ersten Jahreshälfte reagieren. Potenzielle Korrekturziele würden sich an den Retracement-Marken bei ca. 95 USD und ca. 90 USD ausmachen lassen. Diese würden jeweils Chancen für eine Stabilisierung bieten. Auf der anderen Seite wäre das Korrekturszenario zu überdenken, sollten die Kurse in den nächsten Tagen nachhaltig über ca. 106 USD ansteigen. Das Überwinden der bis dahin liegenden Widerstände könnte der Startschuss für eine Kaufwelle auf 120 bis 125 USD sein. (Analyse vom 10.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link