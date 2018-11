Kursziel

PayPal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 110,00 Overweight Barclays Ramsey El-Assal 16.11.2018 95,00 Outperform Oppenheimer Glenn Greene 22.10.2018 - Buy Craig-Hallum Capital Bradley Berning 22.10.2018 119,00 Outperform BMO Capital Markets - 19.10.2018 - Buy BTIG Research - 19.10.2018

PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (20.11.2018/ac/a/n)







San Jose (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der PayPal-Aktie (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 119,00 USD oder 95,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur PayPal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.PayPal Holdings Inc. hat am 18. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2018 vorgelegt.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 18. Oktober hat der im Zuge der boomenden US-Wirtschaft florierende Internethandel dem Bezahldienst PayPal im Sommer gute Geschäfte beschert. Im dritten Quartal sei der Gewinn im Jahresvergleich um 24 Prozent auf 694 Millionen US-Dollar gestiegen (606 Mio. Euro). Die Erlöse hätten um 14 Prozent auf 3,7 Milliarden US-Dollar zugenommen. Das insgesamt über PayPals Dienste abgewickelte Zahlungsvolumen sei um 24 Prozent auf 143 Milliarden US-Dollar geklettert, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der PayPal-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von BMO Capital Markets. Der Analyst hat am 19. Oktober das Kursziel für PayPal Inc. von 112 auf 119 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen.In ihrer PayPal-Aktienanalyse vom 22. Oktober bestätigen die Analysten von Oppenheimer das "outperform"-Votum sowie das Kursziel von 95,00 USD für PayPal. PayPal Holdings Inc. sei im unter den großen Online-Bezahldiensten einzigartig positioniert, so die Analysten von Oppenheimer. Die Quartalszahlen seien solide ausgefallen. Einige Bedenkenpunkte, die hinsichtlich der langfristigen Wettbewerbsposition bestanden hätten, habe PayPal mit den jüngsten Partnerschaften abgemildert. Das Umsatzwachstum dürfte bei weit über 10% liegen und die Zuwächse auf der EPS-Ebene bei mehr als 20%, so die Schätzung des Analysten Glenn Greene.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur PayPal-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur PayPal-Aktie auf einen Blick: