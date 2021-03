Paris (www.aktiencheck.de) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat dem Vertrauen in die türkische Geldpolitik und deren Unabhängigkeit wohl einen schweren Schlag versetzt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Viele ausländische Investoren würden sich wohl auf dem falschen Fuß erwischt sehen und dürften jetzt eine Abkehr von der konsequenten, harten Währungspolitik des entlassenen Notenbankchefs erwarten. Darüber hinaus habe die Einmischung Erdogans gezeigt, dass die Notenbank in der Türkei womöglich nicht so unabhängig sei, wie das Investoren erhofft hätten. Wie es genau mit der Lira nun konkret weitergehen werde, bleibe unklar. Sicher dürfte allerdings sein, dass sich Investoren in Zukunft zweimal überlegen würden, ob sie in den türkischen Währungsraum investieren würden.Die Lira werde in den nächsten Tagen und Wochen womöglich ein Spielball von Spekulanten sein. Wer ein erfahrener Trader sei, könnte daraus auch kurzfristig Kapital schlagen. Eher konservative und langfristig ausgerichtete Anleger sollten derzeit aber wohl eher einen Bogen um das Währungspaar EUR/TRY machen. (26.03.2021/ac/a/m)