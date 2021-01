Eventuelle Rücksetzer würden nur temporär sein.



Für die Rally sprächen noch zwei weitere Faktoren: "Zum einen die Impfstoffe, die zum Hochfahren der Wirtschaft führen werden. Zum anderen die Infrastrukturmaßnahmen Joe Bidens. Davon profitieren in erster Linie zyklische Branchen."



Siegel sei für seinen Optimismus bekannt. Ende 2014, als der Dow bei 18.000 gestanden habe, habe er einen zeitnahen Index-Stand von 20.000 Punkten vorausgesagt. Trotz Widrigkeiten und fallender Kurse habe er an seiner Prognose festgehalten. Zwei Jahre später habe der Dow die bedeutende Marke geknackt.



DER AKTIONÄR sehe die Bullen weiter in der Oberhand. Rücksetzer, sollte es sie geben, wären nach der Rallye normal und gesund. Und sie wären hervorragende Einstiegschancen, denn angesichts der mickrigen Zinsen seien Aktien nach wie vor die mit Abstand attraktivste Assetklasse. (08.01.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Freude über die jetzt klaren Verhältnisse in Washington hat die Rekordrally an der Wall Street weiter befeuert, so Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Alle wichtigen Standard- und Technologiewerte-Indices hätten am Donnerstag Höchststände erreicht. Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe bei 31.041 Punkten 0,7 Prozent höher geschlossen. Finanzprofessor Jeremy Siegel sehe noch viel Luft.