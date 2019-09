Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Partners Group (ISIN: CH0024608827, WKN: A0JJY6, Ticker-Symbol: P2H, SIX Swiss Ex: PGHN) ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von EUR 62 Mrd. in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Die Firma bietet internationalen institutionellen Investoren ein breit gefächertes Angebot an Produktlösungen und massgeschneiderten Portfolios an. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in Denver, Houston, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Seoul, Tokio sowie Sydney. Partners Group beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX notiert.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Partners Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Partners Group Holding AG (ISIN: CH0024608827, WKN: A0JJY6, Ticker-Symbol: P2H, SIX Swiss Ex: PGHN).EPS-Prognose leicht gesenkt: Nach Vorliegen der 1H19-Ergebnisse senke Venditti seine EPS-Prognose für das GJ19 um 2,5% (tiefere Performancegebühren) und um 1% bis 1,5% ab dem GJ20 (Mark-to-Market der Wechselkursbewegungen). Seine neue EPS-Werte lägen damit 4% unter Konsensniveau.Performancegebühren: Für das GJ19 rechne Venditti neu mit um CHF 19 Mio. tieferen Performancegebühren (GJ20-21: unverändert). Nach einem verhaltenen Jahresstart (CHF 130 Mio.; -25% J/J; 19% des Gesamtumsatzes) rechne er im 2H19 mit einer Erholung (CHF 170 Mio.; +14% J/J; 23% des Gesamtumsatzes) und erhalte so für das GJ19 CHF 300 Mio. (-7% J/J) bzw. 21% des Gesamtumsatzes - was am unteren Ende von PGs eigener Annahme (20-30%) liege.Late Management Fees: Late Management Fees und andere Gebühren seien im Vorjahresvergleich um 50% angestiegen, gestützt durch "weitere Dienste" wie etwa das Cash-Management für Kunden (kurzfristige Kredite). Derzeit biete PG Flaggschiff-Programme in sämtlichen Anlageklassen. Venditti gehe davon aus, dass die Late Management Fees nach Schließen der Fonds in den nächsten zwölf bis 18 Monaten sprunghaft ansteigen würden (VontE GJ20: +22%; GJ21: +18%).Kosten: In der Periode 2019-20 dürften die Kosten allerdings stärker steigen als der Umsatz (nachgeholte Rekrutierungen).Nach den gestern veröffentlichten 1H19-Ergebnissen senke Venditti seine EPS-Schätzungen leicht wegen der geringeren Performancegebühren im GJ19E und ungünstiger Wechselkursbewegungen. Trotzdem sei er überzeugt, dass die Trends zur Ankurbelung des langfristigen Wachstums von PG unverändert bleiben würden: stabiles Wachstum der Vermögenswerte institutioneller Anleger, zunehmende Allokation an private Märkte, angekurbelt durch "niedrigere Zinsen über einen längeren Zeitraum", geringer Marktanteil von PG, eine Marktkonsolidierung, welche größere Anbieter begünstige, Produktinnovation usw.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Partners Group-Aktie und das Kursziel von CHF 880. (Analyse vom 11.09.2019)