Das EU-Parlament habe im März gefordert, endlich die seit Anfang 2021 geltende "Verordnung über die Konditionalität der Rechtsstaatlichkeit" anzuwenden, die Kürzungen ermöglicht, wenn EU-Mittel wegen Rechtsstaatsverstößen missbräuchlich verwendet werden könnten. Doch auch nach der Ablehnung des ungarischen und polnischen Einspruchs durch den EuGH sei die Kommission noch nicht tätig geworden, was u.a. an der anstehenden Wahl liegen dürfte. Bereits im Herbst habe das Parlament die Kommission in dieser Sache wegen Untätigkeit verklagt.



Seit Orban 2010 zum zweiten Mal nach 1998-2002 Ministerpräsident geworden sei, habe die Regierung ihre Macht durch zahlreiche Maßnahmen gefestigt. Hilfreich sei etwa die Wahlberechtigung ungarischer Minderheiten in angrenzenden Nachbarstaaten, die von Ungarn finanziell unterstützt würden. Wahlrechtsänderungen und die Neuordnung der Wahlkreise, die erstmals 2014 zum Tragen gekommen seien, würden zudem der größten Partei klare Vorteile verschaffen.



Die Wahrscheinlichkeit, dass sich bei der Wahl am Sonntag das regierende Bündnis durchsetze, sei daher hoch. Zwar sehe sich die Fidesz-KDNP erstmals bei Parlamentswahlen einer geeinten Opposition aus sechs Parteien gegenüber. Diese Koalition decke aber das komplette politische Spektrum ab, Bindeglied sei die Ablehnung der aktuellen Regierung. Immerhin sei die Opposition mit dieser Strategie bei den Kommunalwahlen 2019 erfolgreich gewesen.



Ob die Nähe der Regierung zu Russland bei der Wahl hinderlich sei, werde sich zeigen. Im Krieg zwischen Russland und der Ukraine sei "Ungarn auf der Seite Ungarns", so Orban. Aktuell würden die Umfragen auf einen Sieg des Amtsinhabers hindeuten: Sie würden die Regierungspartei bei 50% der Stimmen sehen. Die geeinte Opposition könnte aber zumindest eine Zweidrittelmehrheit der Fidesz verhindern. Auch für den Fall, dass die Wahl am Sonntag nicht ganz wunschgemäß verlaufe, sei vorgesorgt: Im März habe die Regierung die Orban-Vertraute Katalin Novak als Nachfolgerin von Präsident Ader gewählt. Sie werde den Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten benennen und könnte auch das Parlament auflösen, wenn dessen Wahl scheiterte. (01.04.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am 3. April wählen die Ungarn ihr Parlament für eine Zeit von vier Jahren, so die Analysten der Helaba.Bei den letzten drei Parlamentswahlen seit 2010 habe die Fidesz zusammen mit ihrem Anhängsel KDNP jeweils die Zwei-Drittel-Mehrheit erzielt. De facto lenke Ministerpräsident Orban relativ unbeeindruckt von so manchen unbequemen demokratischen Standards die Geschicke des Landes. Unter anderem seien die Kompetenzen des Verfassungsgerichts und die Pressefreiheit eingeschränkt worden, im Korruptionswahrnehmungsindex sei Ungarn in den letzten Jahren deutlich abgerutscht (auf Rang 73 von insgesamt 180 Ländern).